Marithué tiene el pelo cano, el rostro acariciado por el tiempo y los ojos brillantes; pero su voz todavía habla de la búsqueda por encontrar los rastros de una identidad perdida.

La respuesta de su madre era categórica: de eso no se habla . Con el tiempo fue uniendo las piezas de una historia que reverbera en la historia de tantos otros. Una abuela que murió en el parto de la hija que tuvo con un inmigrante español, una niña entregada a una familia que la hace crecer entre labores domésticas, una mujer que prefiere callar.

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– La criaron como se crió a las chinas en las estancias, con destrato. Tenía en el cuerpo muchas muchas marcas.

La de Marithue es una de las cientos de historias que se han registrado en el Archivo de la Memoria Charrúa(AMC) en más de 10 años. Una plataforma de investigación y archivo dedicada a visibilizar, preservar y poner en valor el patrimonio cultural indígena en Uruguay.

– Simplemente con ser, ya es todo. No tenemos que pedir permiso.

El proyecto surgió en 2015 de un colectivo de fotógrafos, artistas visuales y activistas que actualmente está conformado por Federico Estol, Nicolás Vidal y Lorena Larriestra, con la intención de utilizar la fotografía como una herramienta de inclusión social y colectiva.

El Archivo de la Memoria Charrúa nació de una inquietud sobre las imágenes colectivas. De la idea de que no existía una representación contemporánea de las personas que se reconocen de ascendencia indígena en Uruguay. “Cuando vos buscás en Google charrúas, lo que aparecía era la escultura que está en el Prado. De alguna forma empezamos a registrar imágenes de personas que tenían ascendencia indígena charrúa en el norte del país, a través de diferentes comunidades y organizaciones”, explicó el docente y artista visual Diego Vidal a El Observador.

En los primeros pasos del proyecto, los fotógrafos hacían lo que mejor sabían hacer: tomaban fotografías. Retrataban a aquellas personas que se identificaban como parte de un colectivo indígena o que mantenían saberes o rituales. “Nos dimos cuenta de que no era por ahí donde nosotros queríamos contar este pueblo indígena que fue ocultado, minimizado o desplazado hace muchos años en Uruguay después de la matanza de Salsipuedes en 1831. Toda esta gente estaba oculta, no contaba y no quería contar”, dijo el fotógrafo y artivista visual Federico Estoll.

Archivo de la Memoria Charrúa / Juan Julio Rosa Pereira

Es que hasta hace no mucho tiempo reinaba en el imaginario colectivo que este país se construyó únicamente por quienes bajaron de los barcos. Al resto se los había exterminado o expulsado. Pero a partir de décadas de investigaciones, y la apertura de los relatos familiares, la conclusión hoy es otra: somos tan hijos de las olas migratorias, como de los pueblos originarios.

“Esa parte de la historia no se cuenta. Se cuenta la que habla del último charrúa, pero ¿quién dijo que fue el último charrúa?”, pregunta Estol.

En 2018 el rumbo del proyectó viró. Empezaron a hacer digitalizaciones de fotografías en el interior del país. Fotografías caseras, domésticas, familiares; que estaban guardadas en álbumes personales. Imágenes que se corrían del estereotipo de los hombres y mujeres aborígenes. “Es usar el poder de la fotografía como evidencia para decir: No son el pasado, son el presente, están acá. Estos son los archivos contemporáneos”, comenta su colega.

Según archivo: "Cantarola de los cantores en el almacén bar El Boyero de Tito Sellanes, Samuel Santana en el medio rodeado de los hermanos Provenza" Archivo de la Memoria Charrúa / Roberto Carlos Santana

Recuerdan la primera vez que llegaron a Tacuarembó para recolectar imágenes: apenas dos personas se presentaron en un centro cultural. Entonces, decidieron cambiar la estrategia. Desde entonces comenzaron a golpear puerta a puerta, casa a casa, buscando a quienes quieran contar su historia. “Vamos a la casa, nos sentamos, hablamos con las personas. Ahí también grabamos historias orales que vamos recolectando y guardando y reordenando”.

Todo se puede ver y escuchar en memoriacharrua.uy, donde con el tiempo fueron agregando capas de al proyecto. Lo que comenzó con un archivo fotográfico fue creciendo: documentos, glosarios, entrevistas, historias orales. Ideas, dicen, sobran.

En el marco del Día del Patrimonio, que se celebró bajo la temática Raíces indígenas: pasado, presente y futuro, se inauguró la exposición Archivo de la Memoria Charrúa. Un patrimonio que nos habita, en el Fotopaseo Patio Mainumby en Ciudad Vieja con entreda libre y gratuita. Estará hasta abril del próximo año.

Vidal resume el trabajo de los artistas en la plataforma de la siguiente manera: “Nosotros no somos los protagonistas, somos los intermediarios. Tenemos conocimientos para convertir todo esto en un archivo que va a ser de todos. Esa es nuestra misión”.

Un gran árbol genealógico

¿Puede una fotografía ayudarnos a contar una historia perdida? ¿Reconstruir un árbol genealógico? En la última campaña que hicieron los artistas del Archivo de la Memoria Charrúa recorrieron desde el Arroyo Salsipuedes hasta Paysandú, por la ruta que pasa por Tiatucurá, Merino, Morató, Piñera y Guichón. Actualmente tienen más de 200 fotografías que recolectaron en este último viaje pertenecientes a 25 familias.

“Hay personas que están vivas, que se autoreconocen charrúas. Hace 10 años en ese mismo lugar nos decían: No, yo soy vasco o yo soy italiano. Y ahora te dicen: Yo soy charrúa. Durante años había que esconderlo para que te dieran trabajo, para que no te discriminaran. Y de todo eso prácticamente no se habla”, comenta Estol.

Encuentran ahora en los mismos lugares un orgullo que estaba perdido. De hecho, el último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística arroja que cada vez más personas dicen tener ascendencia indígena. En 2011 fue el 5,1% de quienes respondieron esa pregunta. Doce años después son el 6,4%: unas 218.000 personas.

“Se acabaron esos tabúes, por suerte, en muchas partes de las pequeñas localidades. Hay una visión diferente entre Montevideo y el interior”, sostiene Vidal.

El archivo desafía la imagen ilustrada en los libros de texto. Esas de taparrabos, plumas y pies descalzos inspiradas en los grabados de Arthur Onslow. En cambio, se presenta como un archivo familiar y costumbrista. Cumpleaños, bodas y cuadros de fútbol. Desde retratos tomados en las primeras expediciones fonoeléctricas hasta fotografías tomadas durante el rodaje de La Redota.

Escenas del rodaje de la película La Redota. Archivo de la Memoria Charrúa / Robert Da Silva

Hay un universo de 400 fotos a las que quedan sumar otras 500 de personas con ascendientes indígenas que datan desde 1800 hasta la actualidad. “La fotografía llegó en 1840 a Uruguay, pero no la tenía todo el mundo. Entonces, al principio era el fotógrafo de plaza o el que pasaba por el pueblo. Esas son las fotos que son más lindas, las que se fueron a sacar la foto a Paysandú porque justo fueron a hacer un trámite”, dice el fotógrafo.

El archivo recupera parte de historia de una población que durante demasiado tiempo fue relegada, pero también la historia de la fotografía como medio documental en el territorio. “La fotografía también fue bastante elitista en su momento, entonces no todos tenían acceso a menos que hubiera un fotógrafo conocido en la vuelta, en la plaza o en el centro”, señalan.

Archivo de la Memoria Charrúa / Leonel Garcia Laviano

Todo entre los desafíos propios del paso del tiempo y las condiciones de los hogares: álbumes que se pierden, casas que se incendiaron, colecciones que la humedad maltrató.

“Tratamos de generar un diálogo, una conexión con las personas, porque sabemos que son momentos muy personales y muy íntimos”, destaca Vidal. Entrar a sus casas, escuchar sus historias, ser testigos del funcionamiento de las redes de la memoria y en ocasiones de reconexiones familiares cuando alguien trata de identificar los rostros de la fotografías y volver a traer a la memoria lo poco que alguna vez escucharon.

Recuerdan particularmente una fotografía. El clásico recuerdo de una quinceañera con su familia. "Son dos abuelas charrúas al costado, más chiquititas, y la adolescente en el centro les sacaba como medio cuerpo", describe Vidal. Pero hay algo más en esa imagen: la respuesta a una pregunta reiterada que da por olvidada una herencia generacional. “Eso de: sos blanco, ¿qué vas a ser charrúa? En esa foto ves a las abuelas indígenas, a la madre que mantiene algunas facciones y la nieta en su cumpleaños de 15: blanca, pelirroja y con pequitas”, agrega Estol.

Archivo de la Memoria Charrúa / Sonia García Cáceres

Un archivo de la memoria

Desde que iniciaron con el proyecto, hace ya más de una década, y especialmente cuando toma cierta notoriedad; hay personas que se acercan a ellos con dudas sobre su identidad o buscando algún dato de alguien que alguna vez conocieron. Personas que están interesadas en rastrear sus orígenes, responder a esas preguntas inconclusas.

Pero también les sucedió a ellos. Esas preguntas, despertaron parte de una historia propia que hasta entonces no había sido contada. “A mi también me pasó por este proyecto que empecé a preguntarme. Yo siempre pensé que era hijo de español y nunca le había preguntado a mi madre, pero resultó que mi bisabuela era indígena, venía de Tacuarembó y había sido adoptada”, contó Vidal.

“Somos artistas visuales, fotógrafos que miramos la imagen y vemos ciertas facciones que se van repitiendo”, dice Estol pero aclara que no solo en lo fenotípico buscan historias, también en las costumbres, los rituales y las habilidades en quienes fueron bautizados con el ritual de la luna, quienes practican la doma india o los que vencen y curan con yuyos nativos.

Los fotógrafos señalan que trabajan con personas que son auto-percibidas como pertenecientes a la Nación Charrúa. “Nos pasa mucho por las redes que empiezan a decir esos no son charrúas, son chaná o son guaná. Entonces empieza la discusión de qué es qué y empieza también el agravio y la discriminación”, sostiene Vidal. Porque el aumento de la auto-percepción, no lleva aparejado el descenso de discusiones que prefieren dejar en manos de la academia.

"Al final, cuando ya los acorralaron, el charrúa simbolizaba todo lo que no estaba adentro del alambrado", agrega Estol.

"Emiliana Gómez de origen Minuán junto a su hermana retratada en un establecimiento rural en la zona de Arequita", según AMC. Archivo de la Memoria Charrúa / Paula Piriiccaa Padilla Gómez

Al pie del archivo digital hay un texto que sostiene:

El AMC reconoce respetuosamente a los pueblos originarios de las tierras en las que trabajamos y vivimos, así como a las diversas ascendencias indígenas existentes en lo que hoy se llama Uruguay. Desde antes de la colonización de América estas culturas han prosperado en estos territorios, honramos aquí a los ancestros del pasado y a los habitantes del presente. Esta ha sido, y siempre será, tierra aborigen. El AMC reconoce respetuosamente a los pueblos originarios de las tierras en las que trabajamos y vivimos, así como a las diversas ascendencias indígenas existentes en lo que hoy se llama Uruguay. Desde antes de la colonización de América estas culturas han prosperado en estos territorios, honramos aquí a los ancestros del pasado y a los habitantes del presente. Esta ha sido, y siempre será, tierra aborigen.