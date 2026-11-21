Cada novedad de Cristina Peri Rossi pone un punto de exclamación en el panorama literario uruguayo. Desde que hace una década comenzó el trabajo más constante y enfocado de recuperación y reedición de su obra, la autora pasó a tener un espacio central, amplió su base de lectores y reafirmó su conexión con el público de su país natal.

Este año, sin ir más lejos, llegaron a Uruguay tres libros de la escritora que en 2021 recibió el Premio Cervantes: el libro de cuentos Turbación (Hum), la reedición de la novela La última noche de Dostoievski y en las últimas semanas, su nueva incursión en este género, Juego de espejos , estos dos últimos editados por Seix Barral.

Juego de espejos contiene en sus páginas algunas de las líneas temáticas recurrentes de la obra de Peri Rossi. Están ahí el amor, el deseo, el erotismo, las dinámicas de poder, lo lúdico, la presencia constante de la música y el cine.

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En este juego entra también el paso del tiempo y los contrapuntos entre pasado y futuro que se generan al tener en el centro de su narrativa a una relación entre dos mujeres en momentos opuestos de su vida: la novela tiene como narradora a Cristina, una autora que ronda los 60 años y siente estar ante el final de su camino a medida que su cuerpo se deteriora (aunque su deseo no envejece), y Andrea, una poeta veinteañera que tiene todo por delante y lo sabe.

A propósito de esta novedad, Peri Rossi respondió desde Barcelona las consultas de El Observador sobre las inquietudes y temas que atraviesan esta novela, y también sobre la escritura, su vínculo con su obra previa y el amor.

He aprendido a renunciar al futuro. Desde la adolescencia dejé de contar con el futuro y, sin embargo, aquí estoy, todavía, plantea en un momento la narradora de Juego de espejos. ¿Comparte esa filosofía en su propia vida? ¿Hubo algún momento en el que el futuro la sorprendió para bien?

No soy responsable de las afirmaciones de mis personajes. Ellos y yo somos diferentes y a veces iguales. Salvo Albert Camus —para el cual el único tema importante de la filosofía era el suicidio, y paradójicamente murió en un accidente de automóvil— para el resto de los seres humanos el futuro es un proyecto cuya realización depende de una multitud de factores que no dominamos.

Posiblemente en algún momento el futuro me sorprendió para bien (cuando inauguré la Escuela Uruguay en Barcelona, cuando conocí a Julio Cortázar, cuando recibí el Premio Cervantes) pero no recuerdo muchos momentos. En cambio recuerdo todos los que me sorprendió para mal: dictaduras, exilios, persecuciones, injusticias, traiciones.

Si hablamos de amor, hablamos de historias de amor, de historias y maneras de amar. ¿Qué historias de amor diría que son sus predilectas?

En cuanto a las maneras de amar creo que cada persona puede tener más de una, del mismo modo que puede tener, a lo largo de la vida, varios amores sin que la pluralidad los anule. No tengo historias de amor predilectas. Recuerdo, por ejemplo que en un programa de Catalunya Radio, donde yo era tertuliana habitual se pidió a los oyentes que contaran una historia de amor. Un joven contó que al final de un partido de fútbol, en el campo del Barcelona, se encontró con una chica que había perdido el último autobús para su pueblo y él se ofreció a llevarla en su auto. Lo consideraba un gran acto de amor. Supongo que porque había contabilizado la gasolina gastada.

¿Qué tiene que tener una buena historia de amor?

Una historia de amor no tiene receta como si se tratara de un bizcocho con varios ingredientes. Por lo tanto es inútil encontrar una fórmula para una buena historia de amor.

“No se puede contar el amor”, plantea la novela en un momento, y sin embargo, lo cuenta. ¿Qué la impulsó a hacerlo?

Soy feliz cuando escribo. No conozco ni la angustia de la página en blanco, ni la del adjetivo errado, ni las frases inacabadas. Es verdad que no escribo siempre, ni me gustaría, pero cuando escribo soy feliz.

La frase a la que te refieres la dice el personaje, no yo. En esta novela no cuento solo el amor, hay unos cuantos temas importantes y autorizo a cada lector a considerar si lo narrado es amor o no. Esa es la libertad que siempre tiene el lector con un texto.

La relación que ocupa el centro de Juego de espejos ofrece un recorrido donde el erotismo, la sensorialidad y la intimidad de dos mujeres que se aman y desean está narrada con belleza. ¿Es posible hablar, en base a ese recorrido, de un “arte de amar”?

Creo que en esta novela sí, aunque mucho antes que yo otros poetas escribieron artes de amar.

Cada cual ama como quien es, teniendo en cuenta además que no siempre se es igual a sí mismo. “Amar es dar lo que no se tiene a quien no es”, escribió Lacan en una definición aproximada a su forma de amar, no a la de todos. Pero no hay un decálogo de belleza en el amor.

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¿Tiene el ejercicio de fijar memoria con la escritura?

No, no tomo notas, no guardo fragmentos, me fio por completo de mi inspiración y de mis sueños. Sueño todas las noches y me inspiran las cosas más diversas, quiero decir lo que siento acerca de ellas.

De algunos años a esta parte, su obra es más accesible para los uruguayos. ¿Qué significa eso para usted?

Una inmensa satisfacción. Aunque he vivido en otro país desde hace muchos años y mi literatura no depende del entorno, por lo cual no imagino un lector con una nacionalidad determinada, me siento completamente dichosa de saber que me pueden leer en Uruguay. Creo que Martín Fernández y su editorial Hum han hecho una importante tarea de recuperación y ahora Camila Guillot y Planeta amplian esta difusión de mi obra en todos los territorios de lengua española.

A propósito de las reediciones en Uruguay de sus libros anteriores, ¿cómo se lleva ahora con esos trabajos?

Muy bien. Creo que no me arrepiento de ninguna línea ni de ningún verso. No releo mis libros cuando los publico, porque en ese momento ya son libros de los lectores de lo que cada cual lee. Si releo alguno anterior es para reeditarlo y no hago correcciones. Los críticos y muchos lectores los consideran muy actuales y creo que hasta cierto punto a veces fueron la avanzadilla de la literatura contemporánea. Por algo Ángel Rama dijo de mí cuando era muy joven y había publicado solo un par de libros, que yo era una generación entera. Me gusta escribir cuento, poesía, novelas, ensayos, artículos periodísticos pero como escribo muy rápidamente, al ritmo de la inspiración, no tengo manías: no tengo horarios para escribir, ni lugares obligatorios. Fui adicta a una Remigton flamante que viajó conmigo a Barcelona pero luego me pasé a las máquinas eléctricas y finalmente al ordenador. En todo caso siento que por mis libros el tiempo no pasa.

Esta novela dialoga con buena parte de su obra, tanto la narrativa como la poética. En pos de hacer un recorte de toda esa obra, ¿Qué tanto diálogo hay entre Juego de espejos y La insumisa?

Dejo que el lector lo imagine o ni siquiera se plantee el tema. En todo caso yo no lo hice ni lo hago ahora. Creo que cada uno de ellos es independiente porque imagino también a un lector que solo haya leído uno de ellos y no los pueda poner en relación.

Usted es una apasionada del cine, y en Juego de espejos el cine (como la música, la ópera y la propia literatura) atraviesan el relato continuamente. Si a alguien se le ocurriera adaptar esta novela, ¿quién debería dirigirla y qué actriz debería hacer de Cristina?

La actriz debería ser Cate Blanchett y el director David Cronenberg o Abdellatif Kechiche (director de La culpa es de Voltaire y La vida de Adele).

Como alguien apasionada del juego y los juegos, ¿A qué juega ahora?

A contestar entrevistas.