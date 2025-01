Cristina Peri Rossi tiene nuevo libro en España y reflexionó sobre la política y el estado actual del mundo: "El dinero se ha convertido en el nuevo dios"

"Hay días en los que no me despierto escritora y acepto el tráfico ordinario del lenguaje y su banalidad o su política. Ninguna palabra es inocente ", recalca la autora, que está delicada de salud y que dice ver "con horror" lo que está pasando en Estados Unidos tras el triunfo de Trump.

Trump, "una amenaza para el mundo"

"Es una amenaza muy grande para el mundo, incluidos por supuesto los EE.UU. Los pobres han votado allí a los millonarios y los millonarios no tienen clemencia. El dinero se ha convertido en el nuevo dios y en la prueba de triunfo", argumenta.

"En muchos sentidos significa una involución-sostiene-. Pero la historia se repite con distintos nombres y cada generación nace sin memoria histórica, por lo cual ni siquiera sabe que está repitiendo errores del pasado. La democracia tiene sus riesgos y en este caso, más que democracia, parece ser el gobierno de los oligarcas y los tecnócratas, pero no hay que olvidar que en algunos otros países y otros continentes (pienso en Brasil, en México, en Uruguay o en España) la democracia resiste y espero que lo siga haciendo".

Peri Rossi, siempre muy reivindicativa con el movimiento LGTBI+ y el feminismo, también cree que estos movimientos "están amenazados y se pueden perder algunos derechos y conquistas tan duramente conseguidos, pero ya otras veces ha ocurrido y hay experiencia de resistencia hasta en la antigua Grecia".

Y precisa: "Mis libros y yo fuimos víctimas de la dictadura uruguaya y tuve que exiliarme, mis libros fueron prohibidos así como la mención de mi nombre. También me ocurrió en el franquismo y tuve huir a Francia, pero no me arrepiento de todo el dolor y la angustia vividas. Es más necesario que nunca leer poesía, y especialmente es necesario no olvidarla".

'Fata Morgana', entre espejismos y realidades

Por eso la autora de títulos tan emblemáticos como La nave de los locos, Estados de exilio o La noche y su artificio, entre otros muchos, regresa con Fata Morgana (Espejismo o ilusión óptica), publicado por Visor, en el que trata temas recurrentes como el deseo y la pasión y reflexiona sobre la soledad, la enfermedad y el dolor con esa gran ironía, firma de la casa.

Un dialogo entre realidad y ficción que nace de una visión que tuvo Peri Rossi a los 14 años cuando caminaba solitaria por la playa Pocitos. "De pronto, a lo lejos, en el mar, divisé un bajel del siglo XVII, completamente gris e inmóvil, sin pasajeros ni ninguna otra nave en toda la extensión del océano. Quedé incrédula y fascinada al mismo tiempo. Nada se movía alrededor, sin olas ni viento. Entonces yo no sabía lo que era una fata morgana y mi excitación ante tal espejismo, me duró toda la vida".

"Aprendí que se trataba de un espejismo óptico, también llamado ilusión. Por eso, este libro de poemas se llama Fata Morgana, porque vivimos entre espejismos y realidades, a veces confundidos. Nunca olvidaré mi primer espejismo", concluye.

FUENTE: EFE