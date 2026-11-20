El Carnaval 2027 todavía no empezó su concurso oficial y ya viene cargado de polémicas. Este lunes se anunciaron los conjuntos clasificados tras la Prueba de admisión , y la categoría murgas ya tiene un escándalo a cuestas con Araca la cana en el centro.

Nueve de las 21 murgas que se presentaron a la prueba se aseguraron su lugar en el próximo concurso. La lista de clasificadas incluye a Agarrate Catalina, Asaltantes con Patente, Jardín del pueblo, La Justa, La Mojigata, Sorda de un oído, La Farola de Treinta y Tres, La Margarita y La Reina de la Teja.

Esta última se metió entre las nueve clasificadas luego de empatar en puntos con Araca la cana . La suma de los puntajes de los tres jurados de la prueba era la misma para ambos conjuntos (55 puntos), y como el reglamento no contempla empates, fue necesario que el jurado votara a favor de uno u otro y determinara así cual de los dos avanzaba al concurso oficial.

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El jurado (compuesto por Adriana do Reis, Susana Bosch y Eduardo Outerello) optó por La Reina, aún cuando al momento de asignar puntajes, dos de los tres miembros (Bosch y Outerello) le habían dado un puntaje mayor a Araca en comparación a la murga de La Teja.

El comunicado de Araca la Cana tras la Prueba de admisión

Este jueves, medios especializados como Carnaval del futuro y Calle Febrero publicaron que tras lo ocurrido en la prueba, una reunión de la Intendencia de Montevideo con Daecpu (es decir, los dos responsables de la organización del concurso) se había acordado sumar un cupo al certamen y llevarlo a un total de 40 conjuntos, para permitir el acceso de Araca la cana ante ese contraste entre los puntajes y la posterior decisión del jurado al momento del desempate.

Horas después, ya en la noche del jueves, la murga publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que contaron que si bien habían recibido aviso de parte de Daecpu de que serían admitidos en el Carnaval 2027, finalmente eso no sucedería. Además, anunciaron su intención de seguir la disputa por la vía legal.

Comunicado de Araca la Cana al pueblo carnavalero pic.twitter.com/fyIJRcukw4 — Araca la Cana (@racalacana) November 19, 2026

"Consideramos que, con el puntaje obtenido y debido a un error humano por parte del jurado en el desempate en la clasificación, debíamos tener nuestro lugar en el próximo Carnaval, e iniciamos gestiones en tal sentido", explicó Araca en el comunicado.

"Siempre respetuosos de las decisiones del jurado y aceptando la complejidad que conlleva la tarea de juzgar el arte, sostenemos que nuestro no pasaje al Carnaval implica una flagrante contradicción con la opinión del jurado traducida en puntos. Las partes involucradas admitieron la contradicción y el error, al punto de que, tras una reunión entre Daecpu y la Intendencia de Montevideo, recibimos una llamada de las autoridades de Daecpu asegurándonos que estaríamos en el Carnaval", detallaron.

"Sin embargo, en las últimas horas nos avisaron que finalmente desde la Intendencia no se nos habilitaría y que tendríamos que apelar a una instancia legal. Araca la cana no merece este trato. Seguiremos dando esta pelea donde corresponda. Ya contamos con el patrocinio del Dr. Ignacio Durán", señaló el conjunto en el comunicado.