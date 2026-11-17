Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano

Este lunes terminó la prueba de admisión que determinó a los 16 conjuntos que completarán el fixture del Carnaval 2027 en las cinco categorías del concurso oficial. 34 agrupaciones aspiraban a un lugar en el certamen, que comenzará el próximo 25 de enero en el Teatro de Verano.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Tras el final de la última etapa se conocieron cuáles son los clasificados, con títulos históricos y de peso entre los que se metieron, pero también con algunos nombres clásicos del Carnaval que no pasaron el corte del jurado.

Las murgas clasificadas Nueve de las 21 murgas que se presentaron a la prueba se aseguraron su lugar en el próximo concurso. La lista de clasificadas incluye a Agarrate Catalina, Asaltantes con Patente, Jardín del pueblo, La Justa, La Mojigata, Sorda de un oído, La Farola de Treinta y Tres, La Margarita y La Reina de la Teja.

Entre los títulos que no pasaron la prueba se cuentan Araca la cana, La clave y Don Bochinche & Cia.