Hace algunas semanas la Real Academia Española (RAE) presentó la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), y a trescientos años de su creación ya se puede bagayear y ser wanderista sin temor a estar yendo en contra de los principios de la principal obra lexicográfica de la lengua española.

Esto es así porque la nueva edición del diccionario acaba de sumar varias palabras denominadas "uruguayismos" , que se vinculan a usos del idioma que por su uso coloquial han pasado a ser parte de la identidad lingüística del país.

Según la información que divulgó la institución, esta nueva edición "no supone únicamente la incorporación de palabras y acepciones", sino que es "una renovación profunda de la estructura y la concepción del diccionario", ya que por primera vez fue pensado desde su origen como "una obra digital y con una fuerte vocación panhispánica".

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El léxico uruguayo está representado en el DLE mediante la marca «Uruguay». También tiene presencia en el Diccionario de americanismos y cuenta con un repertorio específico, el Diccionario del español del Uruguay, elaborado por la Academia Nacional de Letras y editado en papel en 2011, cuya reedición en formato digital se planea para los próximos años.

La 24.ª edición del DLE incorpora un nuevo conjunto de voces y acepciones con marca Uruguay, resultado del trabajo realizado por la Comisión de Lexicografía de la Academia Nacional de Letras.

Según la información de esa institución, las propuestas remitidas para esta nueva edición buscaron ampliar y actualizar la representación del español de nuestro país: se incluyeron gentilicios como valdense, palomense, polanqueño o polanqueña.

Pero también hubo espacio para la gastronomía, la política, el fútbol, los oficios y el habla coloquial.

Aparecen, entonces, palabras como amansalocos, bagayear, baurú, botijada, churrasquita, guayabada, mormazo, pintún, requeche y vintén, junto con términos estrechamente ligados a la historia política uruguaya, como batllismo, herrerismo y frenteamplismo o al fútbol, como peñarolense, tricolor o wanderista.

La historia del diccionario

Hace trescientos años apareció el primer tomo del Diccionario de la lengua castellana, conocido habitualmente como Diccionario de autoridades porque las definiciones se acompañaban de citas de escritores y otros textos que servían como testimonio del uso de las palabras. La obra se completó en seis volúmenes entre 1726 y 1739.

En 1780 la Academia publicó un diccionario en un solo volumen, antecedente directo de la serie que llega hasta el actual DLE. Desde entonces se han sucedido veintitrés ediciones.

Este volumen recoge el léxico general empleado en el ámbito hispánico. Aunque todavía es frecuente referirse a él como «el diccionario de la RAE», desde el 2014 pasó a llamarse DLE en consonancia con el trabajo conjunto de las academias que integran la ASALE. Actualmente existen veintitrés academias: la Real Academia Española y las academias correspondientes de los países hispanohablantes, entre ellas la Academia Nacional de Letras del Uruguay

La última edición fue publicada en el año 2014 cuando se celebraba el tricentenario de la RAE.

¿Cómo entra una nueva palabra en el diccionario?

Según la Academia de Letras, "la aparición de una palabra nueva en la prensa, las redes sociales o la conversación cotidiana no determina automáticamente su incorporación al DLE".

Para que suceda, los lexicógrafos estudian el uso real de las palabras y acepciones a través de distintas fuentes, entre ellas grandes corpus lingüísticos que reúnen millones de ejemplos procedentes de libros, periódicos, revistas, páginas web y textos orales de los diferentes países hispanohablantes.

La extensión geográfica, la frecuencia, la estabilidad en el tiempo y la documentación de uso son algunos de los elementos que permiten evaluar una posible incorporación. Las propuestas son estudiadas y consensuadas mediante los mecanismos de colaboración de las academias.

Por eso, que una palabra no aparezca en el DLE no significa que no exista. Puede ser una voz reciente, de circulación restringida, especializada o simplemente no haber sido incorporada todavía al repertorio. O puede integrar parte del léxico histórico y estar recogida en el Diccionario histórico de la lengua española.

Del mismo modo, la inclusión de una palabra en el diccionario no significa que la Academia recomiende utilizarla en cualquier contexto.