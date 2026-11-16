El gran entretenedor: una crónica del show de Dillom en la Rural del Prado, lleno de pogo, baile y superdiversión

Dillom tiene un superpoder. O un don, si se prefiere un término más mundano. Tiene la capacidad de entretener , y es muy bueno en eso. El artista argentino lo sabe, lo trabaja, lo exagera. Pero verlo en vivo, como este domingo en la Rural del Prado , es la constatación de que es un experto en su oficio.

En una entrevista con El Observador en octubre, Dillom decía sobre esa tarea: “ Lo elijo todos los días de mi vida, es lo que amo hacer, pero también puede ser un rol bastante ingrato por momentos , y que también se ve afectado con el paso del tiempo, como puede pasar también, por ejemplo, con un futbolista. Uno inevitablemente crece. Y son muy pocos los casos en los que un artista se va por la puerta grande sin dar pena, o estar a la deriva, en el abandono y el olvido. Son muchos más los casos de decadencia y fracaso. Entonces encuentro algo súper trágico ahí, pero también súper poético, que alguien dedique hasta el último de sus días haciendo lo que ama sin importar nada más”.

Hace cinco años Dillom comenzó a despuntar como un rapero de versos afilados, juguetones y con un humor oscuro siempre dispuesto a emerger. Sin perder del todo esa cualidad del chiste, el juego de palabras y la referencia pop, su viaje lo llevó de la electricidad de su álbum debut, Post mortem, a la oscuridad de Por cesárea , y ahora a una faceta más discotequera y festiva con La nueva violencia, el álbum que vino a presentar a Montevideo en esta ocasión.

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A tono con la identidad del disco, el argentino se mostró como un entertainer consagrado, dispuesto a dar todo por ofrecer diversión a su audiencia, jugando con una estética decadente y hedonista con su camisa tan satinada que parecía dorada y unos lentes de sol sin uno de sus cristales.

Dillom vs. Donald

Joaquín Ormando

Pasan diez minutos de las 21 horas del domingo y el público entona el “olé olé olé, Dillom, Dillom” mientras espera que el cantante salga —literalmente— al ruedo. Lo espera un público de todas las edades, desde niños hasta adultos, aunque el promedio general va de los 35 hasta la adolescencia.

El aire huele a una mezcla de puchos, porro y sudor. Los ojos delineados de la gente están borroneados por el calor. Una ansiedad entendible en el aire: el show se atrasó un día entero. Programado originalmente para el sábado 14, la suspensión generalizada de vuelos en Estados Unidos dejó al artista y a su banda varados en Los Ángeles a la vuelta de los Grammy Latinos, lo que obligó al cambio de día.

Joaquín Ormando

“Ni el presidente Donald Tromp puede separarme de mi público uruguayo”, dirá luego, con la voz engolada y medio rota de cantante melódico que pone para dirigirse a la audiencia en ese personaje que encarna en escena. La gente le responde cantándole “hijo de puta” y él se mete con Gente común, uno de los puntos altos de La nueva violencia.

Su disco nuevo, que por primera vez sonó en vivo de este lado del Río de la Plata, fue el eje central de su repertorio de 24 canciones (lo tocó completo), con algunas incursiones justas en sus dos trabajos anteriores. Esta vez, al pogo omnipresente de los shows de Dillom se le mezcló el baile.

El último romántico

Joaquín Ormando

En ese rol de entretenedor, los momentos energéticos, ruidosos, rockeros y festivos que componen en buena medida el repertorio de Dillom se intercalan con canciones donde lo posee un espíritu romanticón. El reventado se convierte en un baladista. Austin Powers le deja lugar al Elvis de Las Vegas, hinchado y sudado pero todavía poderoso.

Ahí el pogo afloja y canciones como Ciudad de la paz y Maniquí (esa balada incómoda y medio mal tocada a propósito) son alivios necesarios para bajar el calor y la intensidad. Pogos intensos pero, eso sí, cuidados: los “¿estás bien?”, las devoluciones de billeteras caídas o los abanicos siempre listos para airear al resto estaban a la orden del día.

Joaquín Ormando

Esa dualidad entre lo punk y el romance se ve también en su ida y vuelta con la audiencia, que lo insulta, lo escupe y le grita “gordo fofo”, pero a la vez lo celebra y le manifiesta su amor incluso con algunos regalos, como con un muñeco de un minion vestido como él que le llegó hasta el escenario. Durante todo el concierto Dillom se entretiene con el público, con él mismo y con su banda. Especialmente juega con El Gringo, su guitarrista. Con su melena rubia digna de un rockstar de los 80 que revolea en cada solo, es el más reconocido de la banda y el único que recibe gritos y festejos destinados especialmente.

Dillom se mueve por el escenario, baila, posa, toca la pandereta y vuelve a cantar. Es un showman y entretiene al público, pero en el proceso juega y se divierte él. Se ríe, hace caras y se tira el piso. Ofrece un personaje demente y el público que lo va a ver lo sabe.

“Sacate todo”, lo arengan, y a lo largo del show Dillom se va desprendiendo la camisa hasta que la panza tatuada le queda al aire. Sobre el final del show vuelve descamisado, se saca el cinto y lo usa para “azotar” al público de las primeras filas o a su guitarrista. En el último instante, incluso, se despide de la audiencia tirando besos con el cable de micrófono como collar/correa y se saca el pantalón. Se va corriendo en bóxers al camarín y el público celebra.

Joaquín Ormando

Un público que tuvo delante a un entretenedor que nunca perdió de vista ese objetivo. Que lo hizo cuando agarró una cacerola y la usó como instrumento de percusión, cuando bailó, cuando bromeó con que lo había afectado el jet lag y no podía seguir antes de arremeter con la canción Minas.

El único momento donde cayó el personaje —como para enfatizar, se sacó sus lentes rotos— fue cuando agradeció la paciencia y soportar el cambio de día del espectáculo. “Siempre me tratan de diez acá, tengo muchos amigos y disfruto de corazón venir a Montevideo”. Ahí Dillom fue Dylan Masa y le dedicó Cirugía a la audiencia local, que durante 90 minutos recibió entretenimiento. Nada más y nada menos.