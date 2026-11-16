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Hay nuevo James Bond: el actor británico Robert Pattinson será el encargado de dar vida al agente 007 en su nueva etapa

Pattinson es el elegido para suceder a Daniel Craig en la nueva etapa del personaje, que estará a cargo del director Denis Villeneuve

16 de noviembre de 2026 12:23 hs
James Bond Robert Pattinson

El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

La última película del mítico 007 fue Sin tiempo para morir, lanzada en 2021.

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Desde entonces, Amazon MGM adquirió el control creativo de la franquicia y anunció que la nueva entrega estará dirigida por Denis Villeneuve, y contará con guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

Knight dio a entender en declaraciones recientes que habría humo blanco en torno a un candidato.

Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi y Ben-Adir fueron algunos de los nombres que también habían sonado para el codiciado rol que encarnó por último Daniel Craig.

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