Hay nuevo James Bond: el actor británico Robert Pattinson será el encargado de dar vida al agente 007 en su nueva etapa

El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En una serie de publicaciones en redes, que incluyen hasta un pequeño video que muestra al actor en el traje del agente del MI6, se puede leer la frase James Bond volverá.

La última película del mítico 007 fue Sin tiempo para morir, lanzada en 2021.

El gran entretenedor: una crónica del show de Dillom en la Rural del Prado, lleno de pogo, baile y superdiversión

"¿Me estas invitando?": Luana entró a la casa de Gran Hermano Uruguay y contó si participaría de una edición "celebrity"

Desde entonces, Amazon MGM adquirió el control creativo de la franquicia y anunció que la nueva entrega estará dirigida por Denis Villeneuve , y contará con guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

Knight dio a entender en declaraciones recientes que habría humo blanco en torno a un candidato.

Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi y Ben-Adir fueron algunos de los nombres que también habían sonado para el codiciado rol que encarnó por último Daniel Craig.