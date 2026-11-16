"Siento que estoy sanando algo muy ancestral": las trenzadoras que mantienen una tradición que pasa de generación en generación en Uruguay

Recuerda la primera vez que le trenzaron el pelo. A su madre, a sus hermanas y a sus primas en una cadena de manos en movimiento. “Las veía trenzando, me trenzaban, y yo me preguntaba cuándo iba a aprender a hacer trenzas”. Tendría ocho o nueve años cuando empezó a intentar imitarlas sobre la marcha. Las primeras, dice, quedan flojas, se le desbaratan, pero “así es como uno aprende”.

Nurkis Rodríguez nació en República Dominicana y allí vivió hasta que decidió emigrar. Hace ocho años llegó a Uruguay donde regentea el local donde recibe a El Observador. La brisa en esa esquina del Centro de Montevideo acaricia una de las primeras tardes templadas del año. Los restos de pintura dejan ver que allí hubo una tapicería, y si no fuera por las mujeres que entran o salen no se adivinaría que adentro hay decenas de maniquíes que completan las paredes. Cabellos largos, cortos, rubios, negros, rojos, de fantasía, lacios u ondulados. Pelos de todos los colores y texturas cuelgan en un catálogo a elección.

Rodríguez comparte una gran risa de complicidad con Nandy Mieres, que se sienta a su lado y cuenta su historia. Una historia que es también la de su familia. La de su madre, que cruzaba la frontera hacia Brasil para hacerse las trenzas que en su ciudad no conseguía. “Acá en Uruguay eran muy pocas personas las que trenzaban en aquel momento”, dice. También la de su padre, que un día se subió al ómnibus para acompañarla y aprender a hacerlas para bajar costos. Sin saber que ese sería una forma de sobrevivir.

Drexler va por más gramófonos: después de los tres Grammy Latino, está nominado a dos Grammys más en Estados Unidos por Taracá

Cuando la crisis cayó sobre Uruguay a comienzos del siglo, la fábrica de plásticos donde trabajaba su padre cerró y un sueldo no fue suficiente para sostener a cinco personas. Entonces decidieron hacer trenzas. Los fines de semana armaban un salón de peluquería en el comedor de su casa. Nandy veía a sus padres trenzar el pelo de las vecinas del barrio Punta de Rieles . “Ahí papá aprendió, mamá aprendió con papá”, dice.

Nandy Mieres Joaquín Ormando

Llegó el día en que la niña también quería aprender. “Mis padres me dijeron: "Nosotros te damos $100 y vos nos ayudás. Entonces, yo ayudaba a hacer las terminaciones”. Pasó el tiempo, sus padres dejaron de trenzar y fue ella quien comenzó a atender a las clientas.

Nandy y Nurkis son dos de las trece mujeres que hace un año recibieron la certificación de acreditación de saberes impulsada por la UTU, la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Desarrollo Social, y forman parte de la Red de Trenzadoras del Uruguay.

En el último mes se discutió en la comisión de Asuntos Laborales del Senado un proyecto de ley presentado por el legislador frenteamplista Felipe Carballo para reconocer y regular el oficio de las trenzadoras y trenzadores afrodescendientes. La discusión posterior llegó a los medios subida a una supuesta discusión parlamentaria, pero no mucho más.

¿Pero qué hay detrás de este oficio? “Es muchísimo. Viene desde toda una historia africana”, dicen las trenzadoras. Y es que no cumplen únicamente funciones estéticas o prácticas, como la protección del cabello, sino que las trenzas también traían asociadas funciones sociales. Señalan que en algunas culturas simbolizaban formas de estatus social, matrimonio, nacimientos o identificación con determinados grupos. También, que sirvieron para trazar mapas en tiempos de esclavitud y para guardar semillas que luego alimentarían familias enteras.

El texto del proyecto de ley expresa que “durante los períodos coloniales y de esclavitud en América y el Río de la Plata, el cuerpo y el cabello de las personas afrodescendientes fueron objeto de dominación, humillación y negación cultural”.

“El alisado forzoso, el afeitado y la represión del cabello afro simbolizaron un intento de borrar la identidad africana y su espiritualidad”, se lee en el documento. Y en ese contexto, el trenzado se volvió una forma de mantener su identidad. “Las trenzas sobrevivieron como un acto de resistencia y memoria: en ellas se preservaron patrones, mapas y símbolos de libertad que unían el territorio africano con la nueva realidad”, dice el proyecto de ley.

De generación en generación

Ambas tienen un recuerdo similar: el movimiento de los dedos entre las hebras de pelo, el olor de los productos, la sensación en la piel. Una sensación familiar, de entre casa, de cuidado. A unos seis mil kilómetros de distancia, dos niñas aprendían a trenzar el cabello.

Las trenzadoras explican que si bien se trata de un estilo que históricamente ha sido transmitida de generación en generación principalmente por las mujeres de las familias –aunque también haya hombres trenzadores que tienen el oficio– en los últimos años se ha extendido pero ese interés no se ve acompañado de espacios de aprendizaje.

Ese, dicen, es un pendiente para los centros educativos públicos. Enseñar a cuidar y trabajar el cabello afro.

Joaquín Ormando

Mieres recuerda cuando llegó a la clase de peluquería de la UTU con su pelo suelto y todavía agradece a aquella profesora dejó la clase en sus manos por un momento. “Abrió una clase para permitirme ser y compartir con mis compañeras para que en el momento que les tocara trabajar con otro tipo de cabello, pudieran hacerlo”.

“La historia de ella es una historia familiar, como mi historia es una historia familiar y como la de la mayoría de las trenzadoras afro es una historia familiar. Ahora se está volviendo un oficio y está mejor visto”, aclara. Sin embargo, la discriminación persiste. Se hace evidente cada vez que una clienta se sienta en su silla y le pide que ya no le trence el cabello, que mejor le coloque extensiones porque en su nuevo trabajo no aceptan las trenzas.

"Ni siquiera en el siglo XXI las trenzas son permitidas en todos los lugares", agrega Rodríguez.

Nurkis Rodríguez Joaquín Ormando

Pero no se trata únicamente de las trenzas.

“Si llevamos nuestro afro, estamos ‘despeinadas’. Y en realidad estamos peinadas con nuestro propio cabello. Por eso hacemos tanto hincapié las trenzadoras afro, porque es una lucha que va más allá. Sí, las trenzas son para todas. Sí, todo el mundo puede trenzar. Pero nuestra lucha es para que nuestros pares puedan ser reconocidos y para que nuestro cabello sea reconocido en cualquier lado sin que sea mal visto, sin que en un buen trabajo te digan que no podés estar con tu cabello afro”, sostiene Mieres.

“Siento que estoy sanando algo muy ancestral"

Cuando era niña, Mieres veía a su tía usar su cabello en un afro libre. Pero a ella no le permitían dejarlo enrularse. Cuenta que desde pequeña comenzó a laciar su cabello, hasta que empezó a perder pelo y tener quemaduras químicas por los productos que se aplicaban. Entonces decidió trenzarse ella misma. Entonces comenzó a cambiar su relación con su cabello. “Ahora lo amo, pero lo supe odiar también. Me enseñaron que no estaba bien”, dice.

“Fue todo un proceso de adaptación. Y de encontrarme con pares en otros lados. También fue importante ver mujeres en la calle luciendo su afro sin que importara o llevando más tipos diferentes de trenzas sin que importaran. La migración fue sumamente importante también porque fue un impulso en ese sentido”.

Para Rodríguez, hoy su pelo es "lo más poderoso que hay".

"Fui víctima de mi cabello desde muy joven. Porque el pelo afro se considera como un pelo malo, un pelo que debe de ser guardado. Con 10 años me tuvieron que meter alisado y era doloroso. Terminó poniéndome el pelo más corto de lo que ya lo tenía, porque al final el químico te destruye el pelo”, considera.

Nandy Mieres Joaquín Ormando

Hoy Nurkis Rodríguez y Nandy Mieres trenzan el cabello de otras mujeres que han pasado por lo mismo que ellas. “Siento que tengo mi voz propia, que puedo influenciar también a través de las trenzas, de las pelucas, de los pelos. Me siento bien con mi trabajo”, dice Rodríguez.

Para Mieres es algo algo todavía más profundo: “Siento que estoy sanando algo muy ancestral, estoy sanando a mi familia. Lo siento así: me reconozco y me acepto, eso también es algo que no pasa en muchas familias negras”, dice Mieres.

“Es reconocerme, aceptarme y entender mi valor y el valor de las cosas que nos enseñaron nuestros ancestros. Entonces es como validar todo esto que ellos hicieron y demostrar que el cabello es importante tanto para mujeres como para hombres. Para nosotras como mujeres afro, el cabello se ocultaba. Entonces no había una relevancia real, y ahora sí existe. Me siento súper orgullosa de trenzar”.