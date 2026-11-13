Facundo Balta en los Premios Grammy Latinos: "Para todos los pibes que vienen de Barrio Sur como yo, esto se puede y es para ustedes"

Facundo Balta y Jorge Drexler recibieron el premio a Mejor Canción de Raíces por El tambor chico

Facundo Balta y Jorge Drexler recibieron el premio a Mejor Canción de Raíces por El tambor chico

"Para todos los pibes que vienen de Barrio Sur como yo, esto se puede y es para ustedes. Vamo' arriba", dijo el cantautor uruguayo Facundo Balta este jueves en el escenario de la entrega de los Premios Grammy Latinos cuando recibió el primer gramófono de su carrera.

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El músico de 25 años recibió el premio a Mejor Canción de Raíces por El tambor chico, la canción que compuso junto a Jorge Drexler y fue grabada junto a la Rueda de Candombe para el disco Taracá.

Facundo Balta destacó la generosidad de Drexler durante su discurso y le agradeció antes de comenzar a hablar. "Lo primero que pienso es en Barrio Sur, en Uruguay, en la gente que mantiene vivo el candombe todos los domingos todas las semanas tocando sin ningún mérito más que la vida misma pasando".

"Esta es una canción que homenajea a un tambor de un ritmo que se llama Candombe, que es nuestro ritmo, el ritmo afrouruguayo por excelencia", dijo Drexler cuando subió al escenario junto a Balta para recibir el premio que le entregó en sus manos Julieta Rada. "Teniendo a Julieta Rada en el escenario, por supuesto que esto se lo queremos dedicar al gran Ruben Rada, nuestro maestro, que nos dejó hace poco, el mejor de todos", expresó.