Jorge Drexler ganó tres Grammy Latinos, recordó a Ruben Rada y destacó la "efervescencia" de la música uruguaya

El músico uruguayo Jorge Drexler ganó tres premios Grammy Latinos 2026 por su disco Taracá y dos de sus canciones. Durante la ceremonia, el cantautor recordó a Ruben Rada , a quien definió como "nuestro maestro", y destacó el crecimiento de la música uruguaya.

Drexler se impuso en la categoría Mejor Álbum Cantautor por Taracá, mientras que El tambor chico, compuesta junto a Facundo Balta, fue distinguida como Mejor Canción de Raíces . Además, obtuvo el premio a Mejor Canción Alternativa por Ante la duda, baila.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia tuvo como protagonistas a dos artistas uruguayos. Julieta Rada fue la encargada de presentar el premio a Mejor Canción de Raíces , que terminó en manos de Drexler y Balta por El tambor chico, una canción incluida en Taracá y grabada junto a la Rueda de Candombe.

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Al subir al escenario, Drexler aprovechó la presencia de Julieta para recordar a su padre, Ruben Rada, fallecido recientemente.

"Teniendo a Julieta Rada en el escenario, por supuesto que esto se lo queremos dedicar al gran Ruben Rada, nuestro maestro, que nos dejó hace poco, el mejor de todos", expresó.

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Jorge Drexler y su mensaje sobre la música uruguaya

Más tarde, al recibir el Grammy Latino a Mejor Álbum Cantautor, Drexler dedicó parte de su discurso a reflexionar sobre la transformación de la industria musical uruguaya desde sus comienzos en la década de 1980 hasta la actualidad.

"Esto es una maravilla. No se imaginan lo que es venir de un país en el que lo único a lo que uno aspiraba cuando empezaba a hacer canciones era decir algo, porque a nadie se le ocurría en los años ochenta que se pudiera vivir de la música en Uruguay. Y hoy en día tenemos una música en plena efervescencia", apuntó.

Con estos tres reconocimientos, el cantautor volvió a ser uno de los artistas uruguayos destacados en los Grammy Latinos, en una edición en la que el candombe y la música nacional tuvieron un lugar especial.