Lanzaron una web para seguir la huella de Joaquín Torres García por Barcelona, Nueva York, París y Montevideo

El Museo Torres García de Montevideo lanzó este miércoles una aplicación web con tres recorridos para acercar al público a la huella del pintor uruguayo Joaquín Torres García (1874-1949), que atraviesa los diferentes lugares en los que vivió, como Barcelona, Nueva York o París.

La plataforma ofrece tres itinerarios: El primero de ellos, centrado en las obras de la colección del museo , consta de 22 paradas que recorren sus distintas etapas alrededor del mundo, desde sus años en Cataluña explorando el 'arte mediterráneo' y el novecentismo hasta la influencia de su paso por Nueva York, o su integración en las vanguardias en París, junto a otros pintores como Theo Van Doesburg o Piet Mondrian.

Torres García "emigró a España con su familia, y se formó ahí como artista e hizo la primera parte de su carrera, que fue muy importante", destacó el director del museo, Alejandro Díaz, quien apuntó que el artista "después siguió esa vida de emigraciones".

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"Torres como viajero es parte de su identidad, y por eso en el recorrido también se refleja ese dinamismo vital", resaltó.

Dos de las obras de Torres García que subastará Sotheby's. Graphisme Arte es noir et rouge y Arte constructivo con sol y estrella

La aplicación también ofrece un recorrido enfocado en la relación entre el artista y Montevideo, su ciudad natal, donde se incluyen espacios como sus casas y talleres; mientras que el tercero reúne todos los museos que guardan en sus colecciones obras del artista.

Inspirada en un diálogo en 2016 con el entonces director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero, la idea surgió con el objetivo de "generar una conexión con lo visual y con lo estético", explicó el director, para que "la persona conecte con lo que ve".

La propuesta buscó que los contenidos "no fueran académicos, sino que fueran altamente significativos y que tuvieran una narrativa".

Lote 256. TORRES GARCÍA, Joaquín (escuela uruguaya, 1874-1948). Acuarela sobre papel. “Autorretrato.” Firmado abajo a la izquierda y fechado “1946” abajo a la derecha. 29 x 22.5 cm.

Una década después, gracias al Fondo DTI de la Intendencia de Montevideo, el proyecto se materializó como tres circuitos que salen puertas afuera para recorrer una trayectoria relevante para Montevideo y Uruguay, señaló la directora de turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete, en la presentación de la aplicación.

La web mezcla audio, texto, imágenes y mapas disponibles en español, inglés y portugués, para dar al espectador la posibilidad de sumergirse en la obra de Torres García desde una nueva perspectiva.

EFE