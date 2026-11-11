De Lucrecia Martel y Mauro Libertella a Guadalupe Nettel, las visitas de autores del exterior en la Noche de las Librerías

El próximo viernes 13 se celebra una nueva edición de la Noche de las Librerías , un evento que llega a su décima edición y que se ha convertido en los últimos años en una de las noches culturales más destacadas de la primavera.

Como ha sucedido en las últimas ediciones, en 2026 son varias las visitas de autores extranjeros que vendrán a ser parte de las diferentes actividades, y los que siguen son algunos de los nombres más destacados.

La directora de cine argentina llega para presentar el libro Un destino común, editado por Caja Negra, que reúne textos y conferencias dictadas en los últimos años. La responsable de películas como La ciénaga, La niña santa o Nuestra Tierra será entrevistada por Natalia Ortiz Maldonado en Escaramuza a las 20 horas.

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Estuario acaba de lanzar Un hombre entre paréntesis, la biografía que Mauro Libertella publicó originalmente en Ediciones de la Universidad Diego Portales en Chile sobre la figura de Mario Levrero, y en ese sentido el autor llega a Montevideo para presentarlo. Libertella, autor de títulos como Mi libro enterrado y Un futuro anterior, será primero entrevistado por Nicolás Tabárez en Feltrinelli a las 19.30, en tanto que luego estará junto a Gabriel Peveroni en Cultural Alfabeta a las 22 horas.

Lina Meruane

Desde Chile llega una de las narradoras más destacadas de ese país, que en el último tiempo ya ha sabido visitar la ciudad en ocasiones similares a esta. Meruane, que tiene libros destacados como Sangre en el ojo, hará una lectura performativa en Escaramuza a las 22:30 titulada Coloquio de las quiltras.

Salomé Esper

Heredera de tradiciones que recuerdan al realismo mágico de los 60, la novela La segunda vida de Hilda Bustamante colocó a la escritora jujeña Salomé Esper dentro de la consideración de la literatura argentina, y esta Noche de las Librerías llega a Montevideo para ser parte de dos mesas de conversación: la primera a las 21.30 en Escaramuza, junto a Leticia Jorge y Gonzalo Deniz con la moderación de Laura Amaya; la segunda en Cultural Alfabeta a las 23.30, junto a Tamara Silva Bernaschina y Guadalupe Nettel, con la moderación de Pía Supervielle.

Guadalupe Nettel

Nettel es una de las escritoras mexicanas más leídas y premiadas del momento, con varios títulos que han trascendido las fronteras, entre ellos La hija única, cuya traducción fue nominada al International Booker Prize. Será uno de los platos fuertes de la noche y, también, estará en dos mesas diferentes: a las 22 en Escaramuza, donde será entrevistada por Noelia Carrancio, Soledad Gago y Tania de Tomas; y luego en Cultural Alfabeta a las 23.30, junto a Salomé Esper, Tamara Silva Bernaschina y con la moderación de Pía Supervielle.

Malena Rey y Tamara Tenenbaum

En este caso, las argentinas van juntas porque vienen a participar de una misma actividad: un episodio en vivo del podcast Algo Prestado, que conduce Tenenbaum y que tiene participación mensual de Malena Rey, en la librería Amazonia a las 22 horas. Tenenbaum es escritora, filósofa y autora de títulos como El fin del amor y La última actriz, mientras que Rey es periodista, tiene la newsletter El Hilo Conductor y es una de las editoras de la editorial Caja Negra.

Elisa Carricajo

Parte del colectivo de actrices Piel de Lava, Carricajo pasará por Montevideo para presentar su libro Esto también es tarot. Lo hará en Escaramuza a las 23 horas junto a Federica Folco y Mercedes Dellatorre. Antes, a las 21.15, formará parte de la mesa Un rayo cualquiera en la librería La Lupa junto a Lucía Naser y Natalia Ortiz Maldonado.