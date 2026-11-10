El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada

El Desfile de Llamadas, que tendrá lugar el 5 y 6 de febrero de 2027, llevará el nombre de Ruben Rada. Así lo anunciaron este martes autoridades de la Intendencia de Montevideo, durante el lanzamiento de la temporada carnavalera.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, consideró que se trata de un “homenaje ineludible para una figura máxima del canto popular, el carnaval y el candombe”.
Pero ese no será el único homenaje al artista uruguayo fallecido el pasado 26 de agosto a los 83 años, después de contraer una neumonía. Además el Carro Oficial del Carnaval –que abre el Desfile Inaugural de Carnaval, las Llamadas y los corsos barriales– llevará el nombre de Muriendo de plena.
Según detalla el portal de la comuna el carro alegórico va a ser, en palabras del intendente, "ese banquete con vino tinto, pollito y arroz, que es la forma en la que todos queremos homenajear al gran Ruben Rada”.
Desfile de Llamadas 2026.
Gastón Britos / FocoUy
Las 23 clasificadas en la Llamada de Admisión
- La Nueva Escuela
- Samburu Morán
- Malanque
- La Mazumba
- La Gozadera
- Lonjas de San Marcos
- La Generación Lubola
- La Josefina
- La Negra
- Eco de Tambores
- Kimbundu
- La Dionisio Díaz
- Ubuntu
- Hay Q' Darle
- Lonjas de Inve
- Fortaleza Candombera
- Rosario 250
- Lonjas de Belgrano
- Lonjas de Vera
- Makondo
- Hechiceros
- El Sonar
- La Nueva Z Candombera
Llamadas de Admisión 2026.
Fotos: IM
Las 23 que ya habían clasificado en las Llamadas 2026
- Cuareim 1080
- Valores
- Yambo Kenia
- Cenceribó
- Lonjas de Ciudad Vieja
- La Unicandó
- Más que lonja
- Nimba
- La Sara del Cordón
- Integración
- La Tangó
- Candonga Africana (La Paz y Las Piedras, Canelones)
- La Jacinta
- Lonjas de Cuareim
- Batea de Tacuarí
- La Fuerza
- La Rodó
- Kalumkembé
- Barrica
- Elegguá
- Afrocan (Durazno)
- La Facala
- La Sombra