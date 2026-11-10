El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada

El Desfile de Llamadas, que tendrá lugar el 5 y 6 de febrero de 2027, llevará el nombre de Ruben Rada. Así lo anunciaron este martes autoridades de la Intendencia de Montevideo, durante el lanzamiento de la temporada carnavalera.

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, consideró que se trata de un “homenaje ineludible para una figura máxima del canto popular, el carnaval y el candombe”.

Pero ese no será el único homenaje al artista uruguayo fallecido el pasado 26 de agosto a los 83 años, después de contraer una neumonía. Además el Carro Oficial del Carnaval –que abre el Desfile Inaugural de Carnaval, las Llamadas y los corsos barriales– llevará el nombre de Muriendo de plena.

Según detalla el portal de la comuna el carro alegórico va a ser, en palabras del intendente, "ese banquete con vino tinto, pollito y arroz, que es la forma en la que todos queremos homenajear al gran Ruben Rada”.