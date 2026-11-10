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Sin comer sólidos por su fractura de mandíbula, perdió musculatura y entrenó con protección: las razones por las que peligra la presencia de Dibu Martínez ante Uruguay

El arquero de la selección argentina practicó este martes y su presencia en el arco ante los celestes está en duda, ya que además, llegará con 27 días sin haber jugado

10 de noviembre de 2026 15:42 hs
Emiliano Dibu Martínez entrenó con una protección en su mandíbula con la selección argentina

Emiliano "Dibu" Martínez entrenó con una protección en su mandíbula con la selección argentina

La reaparición de Emiliano "Dibu" Martínez en las prácticas de la selección argentina encendió tantas expectativas como dudas. Aunque el arquero volvió a entrenar este martes enfocado en el clásico del próximo viernes 13 ante la selección uruguaya de Diego Forlán en La Bombonera, su titularidad está seriamente en tela de juicio y la cautela manda puertas adentro en el predio albiceleste.

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Dibu Martínez entre la alegría de volver a Argentina y la incógnita sobre si juega o no

A la falta de ritmo de Dibu Martínez se añade un condicionante aún más alarmante: el desgaste físico y nutricional.

El propio golero reconoció que mantiene una rigurosa dieta líquida al encontrarse impedido de masticar alimentos sólidos, situación que le hizo perder masa y potencia corporal.

Si bien su inquebrantable deseo de jugar y su temperamento desafían cualquier indicación médica de reposo, el contexto dista de ser el ideal.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene claro que no hay margen para asumir riesgos innecesarios.

El marplatense será evaluado día a día en cada ensayo, pero las señales abren un dilema evidente: arriesgar a un arquero disminuido en su fuerza y expuesto a impactos residuales podría resultar contraproducente. La incógnita sobre su presencia sigue abierta.

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