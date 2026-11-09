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Alerta en el arco de Argentina: la fractura de mandíbula pone en jaque la presencia de Dibu Martínez frente a Uruguay; llegaría con 27 días sin jugar

El arquero campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022, quiere jugar el clásico ante la selección uruguaya de Diego Forlán, pero Chelsea no le permitió jugar el fin de semana por la Premier League

9 de noviembre de 2026 15:05 hs
Emiliano Dibu Martínez desde el sanatorio en el que fue operado de su mandíbula

Emiliano "Dibu" Martínez desde el sanatorio en el que fue operado de su mandíbula

El clásico del Río de la Plata acapara todas las miradas en la antesala de un nuevo encuentro entre Argentina y la selección uruguaya, dirigida por Diego Forlán. El esperado y tradicional compromiso internacional tendrá lugar el próximo viernes 13 a la hora 20 en el mítico estadio de La Bombonera, en un escenario de enorme expectativa deportiva por la histórica rivalidad y el presente de ambos combinados, mientras no se sabe qué ocurrirá con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco local.

En la concentración albiceleste, el movimiento comenzó temprano este lunes con el arribo de los primeros futbolistas que militan en ligas del exterior.

Sin embargo, la gran incógnita que desvela al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni gira en torno al arco y, puntualmente, a la presencia de Dibu Martínez.

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Dibu Martínez quiere jugar, pero decidirá Lionel Scaloni

A pesar de que el Dibu Martínez manifestó su firme deseo de estar bajo los tres palos en una cita de semejante trascendencia, la incertidumbre médica y deportiva se mantiene latente.

Referí había informado tras su operación que no llegaría al partido ante Uruguay.

Por su parte, Chelsea decidió no utilizarlo este último fin de semana por precaución a fin de evitar cualquier retroceso en su recuperación ósea. Esta situación deja al golero en un escenario límite: el viernes, día del partido ante Uruguay, cumplirá 27 días exactos sin competencia oficial.

Para Lionel Scaloni, la encrucijada plantea un riesgo evidente. Mandar a la cancha a su arquero titular sin ritmo de juego y tras una lesión de impacto físico directo representa una decisión compleja, especialmente frente a un rival de máxima exigencia como la selección uruguaya de Diego Forlán.

Las próximas sesiones de entrenamiento en el predio de Ezeiza serán determinantes para monitorear de cerca la evolución física de Dibu Martínez, definir si responde con garantías o si el entrenador opta por una alternativa más segura para custodiar el arco albiceleste en una noche que promete ser de dientes apretados.

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