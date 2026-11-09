La bóveda de máxima seguridad de Santiago Peña: Fiscalía evalúa detonar la puerta o llevar a la esposa del expresidente paraguayo para que la abra

La Fiscalía de Paraguay se encuentra evaluando alternativas para abrir la segunda compuerta de la bóveda encontrada en el allanamiento de la casa de veraneo del expresidente Santiago Peña , en la localidad de San Bernardino, departamento de Cordillera.

Según informó el diario paraguayo ABC, el fiscal Christian Benítez anunció que pidieron la asistencia de especialistas para determinar el procedimiento más adecuado para acceder a ese compartimento. Entre las opciones que se barajan figuran una detonación controlada de la puerta , el traslado de la ex primera dama, Leticia Ocampos, o de otros familiares para que abran la bóveda.

Tras abrir la primera puerta del compartimento, los investigadores hallaron una segunda, que cuenta con un sofisticado sistema de seguridad nivel 7, que requiere cuatro mecanismos de autenticación diferentes para su apertura, entre los que pueden incluirse reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, código PIN y llaves de alta seguridad Mul-T-Lock.

El fiscal, que dijo que harán todo lo posible para acceder a la cámara acorazada, fue consultado sobre si cabe la posibilidad de trasladar a Peña hasta su casa para que la abra . “De momento, todavía no es una de las opciones que estamos analizando”, afirmó.

Sobre la idea de llevar a la esposa del expresidente, para ver si cuenta con autorización de acceso, Benítez dijo: “Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente”.

Aclaró de igual forma que ni ella, ni otros familiares, están obligados a acceder al pedido de la Justicia. “El único inconveniente que tenemos es que ellos no están obligados a colaborar con nosotros. Sin embargo, estamos en conversaciones para poder ver si esa es una posibilidad factible”, sostuvo el fiscal.

La opción de la detonación controlada sigue sujeta a la opinión de especialistas, dado que podría ocasionar daños en los elementos guardados en el interior, además de en la propia vivienda. Sobre la bóveda hay una piscina y la propiedad se encuentra en un terreno elevado.

Aún se evalúa también si la cámara, hallada detrás de una pared falsa, es una bóveda de seguridad que funcionaba como caja fuerte o si era utilizada como una “habitación de pánico”.

El fiscal evitó confirmar si Ocampos, ex primera dama, será incluida en la investigación, o si se allanará la vivienda de Peña en Asunción.

Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña el sábado, en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Corte Suprema de Justicia de Paraguay

Peña, de 47 años, se encuentra en prisión preventiva desde el sábado, en un regimiento militar en la capital paraguaya. El viernes fue destituido de la Presidencia de la República en un juicio político conducido en el Senado, por estar investigado por favorecer con fondos públicos a Ueno Bank, entidad bancaria de la que fue accionista hasta 2025 y que, tras su caída, se ve en el centro de la crisis política y económica que aqueja a Paraguay.

Según consta en el acta de imputación de Peña, el expresidente recibió, en mayo de 2024, dos préstamos del banco por 500.000 dólares para financiar la construcción de su casa en San Bernardino, en la que hoy trabajan los investigadores.