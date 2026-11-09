Ripoll denunció penalmente la agresión sufrida por ella y su hija de parte de adolescentes del INAU

Valeria Ripoll denunció penalmente la agresión sufrida por ella y su hija Celeste, el pasado viernes 6 de noviembre, por parte de internas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) , según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El Observador.

Las adolescentes residen en el Hogar Magnolia , centro femenino perteneciente al INAU, que se ubica al lado de la casa de la excandidata a vicepresidenta del Partido Nacional. La política nacionalista y su hija se sometieron este domingo a un reconocimiento médico forense para adjuntar como prueba ante la Justicia.

“El viernes ya prestamos declaración y aportamos todos los testigos y los videos donde se identifican las chicas que nos agredieron, sin editar; ya de Fiscalía se comunicaron con nosotros”, comentó a El Observador Ripoll. El fiscal del caso es Pablo Rivas, titular de la Fiscalía de Adolescentes de Segundo Turno.

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Según había relatado Ripoll a Telenoche, la agresión ocurrió al salir de su casa el viernes, cuando esperaba un taxi. En la vereda frente a su vivienda, se encontró con el grupo de menores, que comenzó a arrojar piedras, baldosas y cascotes contra ella y su casa. Ante el ataque, la dirigente blanca comenzó a grabar lo que ocurría.

“Cuando vieron que estaba filmando la situación, se vinieron a la puerta de mi casa y entre tres me intentaron sacar el celular”, dijo Ripoll, que añadió: “Me tiraron varios golpes, uno me dio en el ojo”. Su hija también resultó herida por el impacto de una piedra en la clavícula.

La denunciante afirmó que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación similar a otras denunciadas por vecinos de la zona por las internas del hogar. “Se transformó en moneda corriente“, sostuvo Ripoll ante cámaras.

Consultada por El Observador sobre si habló directamente con autoridades del INAU, Ripoll comentó: “El sábado me llamó la presidenta de INAU (Claudia Romero) y se lo trasladé. Había hablado con ella por la denuncia anterior. Me llamó y, de hecho, hizo una conferencia de prensa. Le dije que nada había cambiado y que en realidad, si algo había pasado desde esa denuncia es que todo empeoró, porque la situación de caos se agravó muchísimo”.

“De hecho el jueves de noche, el día antes, nosotros tuvimos que llamar a la policía en el barrio, porque estaban tirando piedras a las casas, ventanas, pateando puertas (y) las cortinas de los comercios. Las gurisas estaban en la calle de noche, como casi todos los días, y ella no estaba enterada. Le dije: ‘yo no sé si vos sabés lo que está pasando, que es un caos todos los días’”, contó Ripoll.

Acerca de cómo están ella y su hija tras el ataque, respondió: “Estamos bien, pero no podemos vivir más así”.