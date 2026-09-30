"Escándalo permanente": Valeria Ripoll denunció la situación de un hogar de INAU ubicado al lado de su casa

Valeria Ripoll , excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, denunció disturbios en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) para adolescentes mujeres que se ubica al lado de su casa, sobre la avenida Agraciada en el barrio Bella Vista. Ripoll contó a El Observador que la situación de tensión "se da prácticamente todos los días" y que se ha agravado en los "últimos meses".

" Estos últimos meses están siendo críticos. ¿Viste lo que fue la agresión a la Policía? Fue acá y los policías no pueden reaccionar, son todas menores de edad. Es imposible seguir viviendo así. No podés vivir sin dormir, o que te despiertes de madrugada con estos golpes, con los gritos ", explicó la dirigente nacionalista.

La situación había sido denunciada por Ripoll este martes de noche, a través de su cuenta de X: "Todas las noches, madrugada, así tenemos que vivir. La policía saturada, los llamamos todos los días", había escrito, junto a un video que mostraba a tres adolescentes bajando de un taxi, gritando y golpeando la puerta de entrada del hogar.

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Según contó, al llegar a su vivienda es frecuente encontrar móviles policiales y ambulancias en la zona: "Muchas veces llego a mi casa en la tarde y hay, no sé, ambulancia, patrullero... todos un escándalo", señaló.

Esto es en este momento hogar de @inau_oficial de mujeres adolescentes en Agraciada todas las noches, madrugada, así tenemos que vivir. La policía saturada, los llamamos todos los días. pic.twitter.com/rZpB5KiWYx

"Es imposible descansar"

La excandidata a vicepresidenta también aseguró que los episodios durante la noche afectan directamente el descanso de quienes viven en las inmediaciones: "Uno ya no puede dormir porque entre los gritos, los golpes de las chiquilinas, es un escándalo permanente", afirmó.

Ripoll dijo que vive a pocos metros del hogar y que las ventanas de los dormitorios de su vivienda dan hacia el lugar: "Ayer estábamos todos despiertos. O sea... trabajamos, mis hijos entran a estudiar a las siete, ocho, de la mañana, vivo con mi abuela que tiene 83 años", relató.

También aseguró que la Policía concurre habitualmente al lugar: "Yo he llamado mil veces a la Policía, los vecinos la llaman todos los días. Nosotros tenemos patrulleros acá todo el tiempo. Se dio la agresión espantosa hace un mes. Que lastimaron a una policía; es un descontrol, evidentemente nadie puede con ellas y es un descontrol, pero el funcionamiento no puede ser este", dijo.

Ripoll sostuvo que el problema también repercute en la dinámica del barrio y que los episodios son visibles para quienes transitan por avenida Agraciada.

"Cuando vienen los patrulleros y la ambulancia se tranca todo", sostuvo. Y agregó: "Es un caos, es muy caótico, muy caótico".

Otro de los aspectos que cuestionó Ripoll es que algunas adolescentes "quedan afuera, gritando, pateando puerta" del hogar durante la noche. En ese sentido, señaló que no considera "normal" que las adolescentes permanezcan "toda la noche" en la calle.

El planteo desde sindicato del INAU

La situación del Hogar Magnolia también fue denunciada en las últimas semanas por el sindicato del INAU. Según había informado Telenoche (Canal 4), el presidente del sindicato, José Lorenzo López, había dicho que el escenario era "muy complejo".

López había señalado al medio que las adolescentes alojadas atravesaban distintas realidades, entre ellas situaciones vinculadas a salud mental y consumo de drogas, además de las reiteradas salidas no autorizadas. Ante ese escenario, el sindicato había resuelto, como medida gremial, establecer un máximo de 17 adolescentes alojadas en el centro, con el objetivo de poder desarrollar las tareas de asistencia en esas condiciones.

Según compartió el consignado medio, López sostuvo, además, que las autoridades del INAU se comprometieron a implementar nuevos sistemas de asistencia para abordar la situación, aunque cuestionó que la aplicación de esas medidas "viene muy lento".

Otro de los planteos del sindicato está relacionado con las salidas no autorizadas de adolescentes desde el hogar. Desde el gremio habían advertido que esas situaciones pueden exponerlas a redes de explotación sexual.