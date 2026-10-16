Valeria Ripoll lanzó su agrupación en el Partido Nacional, reivindicó propuestas de Bukele y planteó "cero ocio" para los presos

La excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll , lanzó este jueves su agrupación Somos, que integra el sector D Centro , liderado por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , y presentó una serie de propuestas en materia de seguridad, entre ellas un proyecto de "cero ocio" para las personas privadas de libertad.

El acto se realizó en el Club Español de Montevideo y contó con la participación de Olivera y del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

La nueva agrupación tiene como lema “ somos futuro, somos nuevas ideas, somos Montevideo ”, en una referencia al partido Nuevas Ideas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele , país que Ripoll visitó recientemente.

La dirigente aclaró que su referencia al mandatario salvadoreño no responde a su popularidad y marcó diferencias con algunas de sus políticas de seguridad.

“No hablamos de copiar y pegar lo que hace, de estado de excepción, de cárceles de máxima seguridad, ni pandilleros. Pero sí hablamos de seguridad y de propuestas: del cero ocio y de privados de libertad que trabajen y estudien, que cultiven sus propios alimentos y que salgan con oportunidades”, afirmó.

"No hablamos de violación de los Derechos Humanos", subrayó.

Ripoll también anunció que defenderá una causa de la colectividad judía

Durante su discurso, Ripoll también hizo referencia a una causa que considera polémica, pero que aseguró estar dispuesta a defender desde su nueva agrupación.

La excandidata sostuvo que se trata de una cuestión de principios y mencionó sus vínculos con integrantes de la colectividad judía.

“Hay algunos compañeros que he conocido —digo ‘compañeras o compañeros’ por deformación, soy sindicalista— de la colectividad judía. No voy a decir quiénes son. Sepan que desde Somos vamos a defender esa causa porque luchamos contra la injusticia”, expresó.

Olivera destacó que Ripoll decidió "ponerse de pie" después de las elecciones de 2024

El intendente de Paysandú y líder de D Centro, Nicolás Olivera, destacó la decisión de Ripoll de continuar su actividad política después de integrar la fórmula presidencial del Partido Nacional en las elecciones de 2024.

Foto: Gastón Britos / FocoUY.

Olivera la describió como una “mujer a la que le tocó una responsabilidad, seguramente como no se la esperaba, en la última campaña y que fue señalada”.

El dirigente sanducero expresó su satisfacción porque Ripoll “no se quedó durmiendo en las mieles de lo que sucedió en 2024”.

“Esa mujer decidió ponerse de pie, juntar fuerzas y empezar desde el subsuelo a caminar, a dar la cara, a buscar respuestas, a decirle a la gente que sigue acá”, afirmó.

Por su parte, el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, destacó el perfil político de Ripoll, a quien describió como “firme en el debate” pero “respetuosa de las personas”.

Además, aseguró que le tiene “mucha fe a la recorrida que va a hacer por Montevideo”.

Foto: Gastón Britos / FocoUY.

Ripoll apuntó a las próximas elecciones y respaldó a Lacalle Pou

Sobre el cierre del acto, Ripoll hizo referencia al futuro electoral del Partido Nacional y mencionó tanto las próximas elecciones internas como las nacionales.

La dirigente sostuvo que en las internas "todos" van a "ir a votar a Luis" Lacalle Pou, mientras que en las elecciones nacionales el objetivo será "volver a ser gobierno".