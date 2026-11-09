Federico Valverde hace historia en Real Madrid: superó a Luka Modric con 209 partidos menos

Federico Valverde volvió a ser una pieza determinante para abrir el camino de la victoria de Real Madrid frente a Valencia en Mestalla por la fecha 12 de LaLiga de España y con esa anotación, superó un registro del legendario Luka Modric en los merengues.

El futbolista volvió a jugar como lateral derecho y anotó un golazo, por lo que fue elogiado una vez más por la prensa española.

Con su tanto, el capitán de los merengues alcanzó los 44 goles con la camiseta blanca en 388 compromisos oficiales, superando la histórica marca del histórico croata Luka Modric, quien convirtió 43 tantos en 597 apariciones.

El dato cobra una dimensión impactante: el uruguayo dejó atrás el registro del legendario volante con 209 partidos menos disputados.

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Valverde llegó a Montevideo y ya entrena con la selección uruguaya

Federico Valverde llegó a Montevideo este lunes y se sumó a los entrenamientos de la selección uruguaya para los dos partidos de fecha FIFA de noviembre contra Argentina y República Dominicana.

El hito del capitán de Real Madrid al superar a Luka Modric adquiere un valor todavía mayor teniendo en cuenta la versatilidad y reconversión táctica del futbolista.

En la presente temporada, el capitán de la selección uruguaya viene desempeñándose como lateral derecho, una posición distinta a la que ocupó durante buena parte de su carrera, pero en la que ha conseguido destacarse con enorme jerarquía.

Lejos de limitar su gravitación ofensiva, la banda le permite explotar su notable despliegue físico y su constante vocación para llegar al área contraria.

A sus 28 años, Valverde no solo aporta soluciones futbolísticas y poder de fuego en momentos decisivos, sino que consolidó su condición de líder indiscutido dentro del vestuario de la Casa Blanca.

Con números que no paran de crecer y una entrega ejemplar, continúa agigantando su legado y ratificando su lugar de privilegio entre los futbolistas uruguayos más trascendentes en la historia reciente de la prestigiosa institución de la capital española.