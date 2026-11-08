Los elogios de la prensa española ante otra actuación consagratoria de Federico Valverde con Real Madrid: para Marca "es el mejor lateral derecho del mundo: 10 puntos"

Federico Valverde volvió a ser titular y nuevamente lateral derecho en Real Madrid que goleó 3-0 a Valencia en su visita a Mestalla este sábado por una nueva fecha de LaLiga de España, luego de haber regresado entre semana y con golazo, en la victoria en el triunfo 3-2 como visitantes en la hora ante AEK Atenas por la Champions League, donde ingresó a los 66' y fue volante.

El capitán merengue había sido fundamental con ese tanto cuando se terminaba el encuentro y retornó tras su lesión ante Barcelona en el clásico del torneo español más importante.

Este sábado, Valverde salió de entrada y volvió al lateral, y nuevamente colaboró con otro golazo para Real Madrid, el primero que puso en ventaja a los merengues.

Federico Valverde tuvo un notable rendimiento para Real Madrid en la goleada por 3-0 a Valencia como visitantes en Mestalla por LaLiga de España.

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El diario deportivo Marca, el más importante de España, catalogó el primer tiempo del uruguayo con 10 puntos.

"Valverde: primera parte: y ahora le pitan otro fuera de juego a Valverde... que no era. No entiendo que el linier no esperó para levantar el banderín. El segundo fuera de juego que no era. Otro latigazo de Valverde para firmar el 1-0. Controla, se ajusta el balón y a la jaula. Qué golpeo tiene el uruguayo, carajo. Qué pedazo de despliegue del capitán blanco. NOTA DESCANSO : 10".

Federico Valverde celebra su gol contra el Valencia con Bernardo Silva y Yan Diomande Foto: EFE

Y continúa: "Segunda parte: le da mucha amplitud al equipo, trabajo y juego por dentro. Lo tiene todo el uruguayo en esta posición... y, me atrevo a decir, que es el mejor lateral derecho del mundo. O al menos el más completo de todos. NOTA FINAL : 9".

Por su parte, el diario deportivo AS de Madrid, también elogió al capitán de Real Madrid.

"Valverde: y hablando de siempres, gol de Valverde desde la frontal. Así se abrió la lata, como tantas veces. Cazó un rechace y lo cruzó, directo a la red. Lo hizo en Atenas, también en Mestalla. Y el resto de su partido, incansable. Sin descuidar el campo propio, vivió en el contrario (más del 60% de sus pases fueron en terreno rival). Sólo Messi (34) y Aspas (20) superan sus 16 tantos en Liga desde fuera del área desde que el charrúa debutó en 2017, según MisterChip. Entonces era un pajarito, ahora un Halcón desatado".