Federico Valverde, otra vez de lateral, anotó un nuevo golazo para el Real Madrid en la goleada contra el Valencia: mirá el tanto del uruguayo

El uruguayo Federico Valverde anotó un nuevo golazo para el Real Madrid en la victoria 3-0 ante el Valencia , en un encuentro disputado este sábado por la tarde en el estadio Mestalla correspondiente a la fecha 12 de LaLiga de España.

Valverde, que otra vez fue colocado por José Mourinho en el lateral derecho , fue el encargado de abrir el marcador a los 28 minutos del partido.

Kylian Mbappé lanzó un tiro libre en el borde del área que rebotó en la barrera, y la pelota le quedó cerca de la medialuna al uruguayo , que sacó un potente derechazo cruzado que se convirtió en el 1-0 para el Real Madrid.

El centrocampista venía de anotar el gol de la victoria en el 3-2 contra el AEK Atenas entre semana por la Champions League , con un gran remate de afuera del área. Acumula tres tantos y dos asistencias en 15 partidos de esta temporada.

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Ocho minutos después del gol de Valverde, el Real Madrid amplió la ventaja de la mano de Arda Guler, que conectó de volea un centro de Jude Bellingham.

A los 75 fue el turno de Mbappé, que recibió un pase de Guler para quedar frente al arquero Stole Dimitrievski, al que eludió para poner el 3-0 con el arco libre.

Las malas noticias no pararon de llegar para el Valencia, ya que cuatro minutos después se fue expulsado José Gayá.

Con esta victoria Real Madrid empató a Barcelona en el primer lugar de LaLiga con 30 puntos, aunque el conjunto catalán tiene un partido menos, que jugará este domingo a las 17:00 contra el Atlético de Madrid. Valencia, en tanto, está penúltimo y en zona de descenso con apenas 9 unidades.

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