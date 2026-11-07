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El Estadio Centenario se empieza a llenar para la vigilia del papa León XIV y a tomar color

Las tribunas se empiezan a llenar de fieles, mientras en las afueras hay vendedores ambulantes de mercadería relacionada al sumo pontífice

7 de noviembre de 2026 17:58 hs
Una mujer espera con folletos en la mano mientras detrás se extiende la fila hacia el estadio, con la Torre de los Homenajes al fondo.

Una mujer espera con folletos en la mano mientras detrás se extiende la fila hacia el estadio, con la Torre de los Homenajes al fondo.

Gastón Britos / FocoUy
Una multitud espera para ingresar por las puertas 12 y 13 de la Tribuna Olímpica; varios fieles llevan banderas de Filipinas.

Una multitud espera para ingresar por las puertas 12 y 13 de la Tribuna Olímpica; varios fieles llevan banderas de Filipinas.

Gastón Britos / FocoUy
Una mujer con anteojos de sol sostiene una bandera con la imagen del papa y otra de Brasil, entre la gente que llega a las inmediaciones del Estadio Centenario.

Una mujer con anteojos de sol sostiene una bandera con la imagen del papa y otra de Brasil, entre la gente que llega a las inmediaciones del Estadio Centenario.

Gastón Britos / FocoUy
Una agente de seguridad revisa con un detector de metales a una asistente en uno de los accesos al Estadio Centenario.

Una agente de seguridad revisa con un detector de metales a una asistente en uno de los accesos al Estadio Centenario.

Gastón Britos / FocoUy
Papa León XIV - previa en el Estadio Centenario
Gastón Britos / FocoUy
bUna multitud espera para ingresar al Estadio Centenario, junto a la boletería, horas antes de la ceremonia con el papa.

bUna multitud espera para ingresar al Estadio Centenario, junto a la boletería, horas antes de la ceremonia con el papa.

Gastón Britos / FocoUy
Dos estuches con rosarios que llevan la imagen del papa León XIV y la inscripción Uruguay 2026.

Dos estuches con rosarios que llevan la imagen del papa León XIV y la inscripción "Uruguay 2026".

Gastón Britos / FocoUy
Personas hacen fila junto a las vallas y pasan por el control de seguridad antes de ingresar al estadio.

Personas hacen fila junto a las vallas y pasan por el control de seguridad antes de ingresar al estadio.

Gastón Britos / FocoUy
Llaveros de recuerdo con la imagen del papa León XIV cuelgan de un puesto de venta en los alrededores del estadio.

Llaveros de recuerdo con la imagen del papa León XIV cuelgan de un puesto de venta en los alrededores del estadio.

Gastón Britos / FocoUy
Fieles ingresan por la Puerta 9 del estadio, donde personal de seguridad controla el acceso. Una mujer lleva una bandera uruguaya sobre los hombros.

Fieles ingresan por la Puerta 9 del estadio, donde personal de seguridad controla el acceso. Una mujer lleva una bandera uruguaya sobre los hombros.

Gastón Britos / FocoUy
Una mujer lleva sobre los hombros una bandera con el escudo del papa León XIV y la leyenda Uruguay 2026.

Una mujer lleva sobre los hombros una bandera con el escudo del papa León XIV y la leyenda Uruguay 2026.

Gastón Britos / FocoUy
Una fila de personas avanza hacia la Puerta 10 del Estadio Centenario, donde personal de seguridad ordena el ingreso.

Una fila de personas avanza hacia la Puerta 10 del Estadio Centenario, donde personal de seguridad ordena el ingreso.

Gastón Britos / FocoUy
Papa León XIV - previa en el Estadio Centenario
Gastón Britos / FocoUy
Fieles caminan hacia el estadio con pañuelos y bolsos alusivos al viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay.

Fieles caminan hacia el estadio con pañuelos y bolsos alusivos al viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay.

Gastón Britos / FocoUy
Un grupo de personas hace fila sobre el asfalto, en las afueras del estadio, a la espera de ingresar.

Un grupo de personas hace fila sobre el asfalto, en las afueras del estadio, a la espera de ingresar.

Gastón Britos / FocoUy
Una multitud de jóvenes espera para ingresar por la Puerta 16 del estadio.

Una multitud de jóvenes espera para ingresar por la Puerta 16 del estadio.

Gastón Britos / FocoUy
Una religiosa aplaude y comparte la alegría con un grupo de fieles que sonríen y festejan en las inmediaciones del estadio.

Una religiosa aplaude y comparte la alegría con un grupo de fieles que sonríen y festejan en las inmediaciones del estadio.

Gastón Britos / FocoUy
Un grupo numeroso de fieles, muchos jóvenes con camperas azules, posa con una bandera de bienvenida al papa León XIV frente al estadio.

Un grupo numeroso de fieles, muchos jóvenes con camperas azules, posa con una bandera de bienvenida al papa León XIV frente al estadio.

Gastón Britos / FocoUy
Tres mujeres con banderas de Filipinas y un banderín de bienvenida al papa posan junto a la Puerta 13.

Tres mujeres con banderas de Filipinas y un banderín de bienvenida al papa posan junto a la Puerta 13.

Gastón Britos / FocoUy

A horas del inicio de la vigilia de oración, el Estadio Centenario se empieza a llenar y a tomar color de cara a llegada del papa León XIV prevista para las 19:00.

Con banderas de Uruguay, de países vecinos e indumentaria relacionada al Vaticano, los fieles continúan ingresando al estadio por las distintos accesos establecidos. Mientras que afuera hay vendedores ambulantes con artículos relacionadas al sumo pontífice y al cristianismo.

El escenario donde estará el papa está ubicado en la Tribuna América, sobre el campo hay un sector para el público sentado y más atrás para el público que estará de pie. Las tribunas Colombes, Olímpica y Ámsterdam se empiezan a colmar de público.

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El Estadio Centenario espera la llegada del papa León XIV

La actividad comenzará a las 19:00, las puertas abrieron a las 15:00 y se cerrarán a las 18:00. La llegada de León XIV está prevista para las 18:45, cuando realizará un recorrido por el contorno del campo de juego en el papamóvil.

Quienes no hayan conseguido una entrada también podrán seguir la vigilia desde el exterior del estadio, donde se instalará una pantalla gigante para transmitir el encuentro.

La lista de elementos prohibidos incluye sillas plegables, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, instrumentos musicales, drones y mascotas. Tampoco se permitirá ingresar con objetos peligrosos. Además, quienes accedan al campo de juego no podrán hacerlo con cochecitos de bebé.

En cuanto a los artículos habilitados, los asistentes podrán llevar una botella de agua de plástico de hasta 500 mililitros, un snack o alimento liviano, mate y termo. También estarán permitidas las mochilas pequeñas o carteras, la documentación personal y la medicación de uso habitual.

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