El Estadio Centenario se empieza a llenar para la vigilia del papa León XIV y a tomar color

Tres mujeres con banderas de Filipinas y un banderín de bienvenida al papa posan junto a la Puerta 13.

Un grupo numeroso de fieles, muchos jóvenes con camperas azules, posa con una bandera de bienvenida al papa León XIV frente al estadio.

Una religiosa aplaude y comparte la alegría con un grupo de fieles que sonríen y festejan en las inmediaciones del estadio.

Una multitud de jóvenes espera para ingresar por la Puerta 16 del estadio.

Un grupo de personas hace fila sobre el asfalto, en las afueras del estadio, a la espera de ingresar.

Fieles caminan hacia el estadio con pañuelos y bolsos alusivos al viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay.

Una fila de personas avanza hacia la Puerta 10 del Estadio Centenario, donde personal de seguridad ordena el ingreso.

Una mujer lleva sobre los hombros una bandera con el escudo del papa León XIV y la leyenda Uruguay 2026.

Fieles ingresan por la Puerta 9 del estadio, donde personal de seguridad controla el acceso. Una mujer lleva una bandera uruguaya sobre los hombros.

Llaveros de recuerdo con la imagen del papa León XIV cuelgan de un puesto de venta en los alrededores del estadio.

Personas hacen fila junto a las vallas y pasan por el control de seguridad antes de ingresar al estadio.

Dos estuches con rosarios que llevan la imagen del papa León XIV y la inscripción "Uruguay 2026".

bUna multitud espera para ingresar al Estadio Centenario, junto a la boletería, horas antes de la ceremonia con el papa.

Una agente de seguridad revisa con un detector de metales a una asistente en uno de los accesos al Estadio Centenario.

Una mujer con anteojos de sol sostiene una bandera con la imagen del papa y otra de Brasil, entre la gente que llega a las inmediaciones del Estadio Centenario.

Una multitud espera para ingresar por las puertas 12 y 13 de la Tribuna Olímpica; varios fieles llevan banderas de Filipinas.

Una mujer espera con folletos en la mano mientras detrás se extiende la fila hacia el estadio, con la Torre de los Homenajes al fondo.

A horas del inicio de la vigilia de oración, el Estadio Centenario se empieza a llenar y a tomar color de cara a llegada del papa León XIV prevista para las 19:00.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Con banderas de Uruguay, de países vecinos e indumentaria relacionada al Vaticano, los fieles continúan ingresando al estadio por las distintos accesos establecidos. Mientras que afuera hay vendedores ambulantes con artículos relacionadas al sumo pontífice y al cristianismo.

El escenario donde estará el papa está ubicado en la Tribuna América, sobre el campo hay un sector para el público sentado y más atrás para el público que estará de pie. Las tribunas Colombes, Olímpica y Ámsterdam se empiezan a colmar de público.

El Estadio Centenario espera la llegada del papa León XIV Video: Silvana Fernández / El Observador La actividad comenzará a las 19:00, las puertas abrieron a las 15:00 y se cerrarán a las 18:00. La llegada de León XIV está prevista para las 18:45, cuando realizará un recorrido por el contorno del campo de juego en el papamóvil.