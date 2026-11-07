El Estadio Centenario se empieza a llenar para la vigilia del papa León XIV y a tomar color

A horas del inicio de la vigilia de oración, el Estadio Centenario se empieza a llenar y a tomar color de cara a llegada del papa León XIV prevista para las 19:00.
Con banderas de Uruguay, de países vecinos e indumentaria relacionada al Vaticano, los fieles continúan ingresando al estadio por las distintos accesos establecidos. Mientras que afuera hay vendedores ambulantes con artículos relacionadas al sumo pontífice y al cristianismo.
El escenario donde estará el papa está ubicado en la Tribuna América, sobre el campo hay un sector para el público sentado y más atrás para el público que estará de pie. Las tribunas Colombes, Olímpica y Ámsterdam se empiezan a colmar de público.
El Estadio Centenario espera la llegada del papa León XIV
Video: Silvana Fernández / El Observador
La actividad comenzará a las 19:00, las puertas abrieron a las 15:00 y se cerrarán a las 18:00. La llegada de León XIV está prevista para las 18:45, cuando realizará un recorrido por el contorno del campo de juego en el papamóvil.
Quienes no hayan conseguido una entrada también podrán seguir la vigilia desde el exterior del estadio, donde se instalará una pantalla gigante para transmitir el encuentro.
La lista de elementos prohibidos incluye sillas plegables, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, instrumentos musicales, drones y mascotas. Tampoco se permitirá ingresar con objetos peligrosos. Además, quienes accedan al campo de juego no podrán hacerlo con cochecitos de bebé.
En cuanto a los artículos habilitados, los asistentes podrán llevar una botella de agua de plástico de hasta 500 mililitros, un snack o alimento liviano, mate y termo. También estarán permitidas las mochilas pequeñas o carteras, la documentación personal y la medicación de uso habitual.