Hebraica Macabi venció 83-78 a Nacional, que perdió tres de sus primeros cuatro partidos en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Hebraica Macabi venció 83-78 a Nacional este viernes por la noche en el gimnasio tricolor por la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en lo que representó la tercera derrota del tricolor en sus primeros cuatro partidos de la temporada.

Los macabeos se llevaron el primer cuarto por 25-21 , pero el tricolor recortó distancias en el segundo corto para irse al descanso 47-45 abajo , luego de dar vuelta el marcador en dos oportunidades en los minutos finales.

En el tercer chico Nacional comenzó mejor, volvió a ponerse en ventaja y llegó a sacar diferencia de cuatro puntos a falta de cuatro minutos, pero Hebraica volvió a imponerse y llegó al último cuarto con una ventaja de 62-61.

A falta de ocho minutos para el final el marcador quedó empatado 67-67, pero de la mano de Santiago Fernández y Juan Miguel Suero los macabeos dominaron al tricolor y se llevaron una ajustada victoria de visitante.

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Martín Trelles, con 15 puntos y 12 asistencias, fue la figura de Macabi, mientras que Nicholas King destacó en el tricolor con 21 tantos y 9 rebotes.

El tricolor sufrió su tercera derrota consecutiva en esta LUB, en medio de una doble competencia por su participación en los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto. En esa competencia su panorama es mejor: va segundo en su grupo tras vencer a Independiente de Argentina y Jorge Guzmán de Ecuador, con una sola derrota ante el puntero Mogi Mirim.

Con este resultado quedó penúltimo en la Liga con 5 puntos, solo por delante de Larrañaga, que tiene 4 puntos debido a la quita de 3 unidades. Hebraica, en tanto, está octavo con 6 puntos gracias a dos victorias y dos derrotas.

Ambos tienen un partido pendiente: Nacional todavía debe su partido contra Peñarol de la cuarta fecha, mientras que el macabeo tiene que jugar contra Defensor Sporting en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 9 5 4 1 Goes 9 5 4 1 Peñarol 8 4 4 0 Malvín 8 5 3 2 Aguada* 6 5 3 2 Atenas 6 5 1 4 Defensor Sporting 6 4 2 2 Hebraica Macabi 6 4 2 2 Urunday Universitario 6 5 1 4 Unión Atlética 6 5 1 4 Nacional 5 4 1 3 Larrañaga** 4 5 2 3

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos