Argentina: el ex Peñarol Alexander Machado marcó un gol para ayudar a Banfield a remontar un 2-0 en contra y empatar contra Atlético Tucumán

El delantero ex Peñarol Alexander Machado convirtió un gol en el empate 2-2 entre su equipo Banfield y Atlético Tucumán , en un resultado que dejó a ambos equipos afuera de la definición del Torneo Clausura de Argentina .

Tucumán sorprendió a Banfield en su estadio Florencio Sola y comenzó ganando el partido 2-0 antes de los 20 minutos , gracias a dos tantos del defensor Juan Gabriel Rodríguez, ambos tras conectar dos centros desde el córner de Lautaro Godoy.

Con el resultado en contra, el entrenador Pedro Troglio mandó tres cambios a la cancha para el segundo tiempo, entre ellos Alexander Machado , que entró para acompañar en el ataque a su compatriota Adrián "Rocky" Balboa .

A los 58 minutos, Machado recibió un pase largo de Tomas Adoryan en la puerta del área, y cuando el arquero Luis Ingolotti salió a cortar se anticipó con una vaselina de zurda que decretó el 2-1 parcial.

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Es el tercer gol de Machado con la camiseta de Banfield, club al que llegó en el último período de pases y en el que lleva disputados 11 encuentros. No anotaba un gol desde el 18 de agosto, en el empate 2-2 ante Midland por Copa Argentina.

A los 78 Lautaro Gómez empató el partido de tiro libre para concretar la remontada de Banfield, en un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos equipos.

Banfield terminó el Clausura en el puesto 12 de la Zona B con 15 puntos, a seis de Sarmiento, hasta ahora octavo y último clasificado a los playoffs. Tucumán quedó un puesto arriba con 18 unidades.