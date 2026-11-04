Papa León XIV en Montevideo: qué objetos estarán prohibidos en la vigilia del Estadio Centenario

La organización de la visita del papa León XIV difundió una lista de objetos que no se podrán ingresar al Estadio Centenario durante la vigilia de oración prevista para el sábado 7 de noviembre en Montevideo .

Las restricciones forman parte del operativo de seguridad para el encuentro con el pontífice y establecen qué elementos podrán llevar los asistentes y cuáles deberán dejar fuera del estadio. Entre los artículos prohibidos figuran las bebidas alcohólicas, las botellas de vidrio, la pirotecnia y los instrumentos musicales.

La actividad comenzará a las 19:00 hrs, aunque las puertas se abrirán a las 15:00 hrs y cerrarán a las 18:00 hrs. La llegada de León XIV está prevista para las 18:45 hrs, cuando realizará un recorrido por el contorno del campo de juego en el papamóvil .

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La lista de elementos prohibidos incluye sillas plegables, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, instrumentos musicales, drones y mascotas. Tampoco se permitirá ingresar con objetos peligrosos. Además, quienes accedan al campo de juego no podrán hacerlo con cochecitos de bebé.

En cuanto a los artículos habilitados, los asistentes podrán llevar una botella de agua de plástico de hasta 500 mililitros, un snack o alimento liviano, mate y termo. También estarán permitidas las mochilas pequeñas o carteras, la documentación personal y la medicación de uso habitual.

La recomendación de la organización es concurrir únicamente con lo indispensable para facilitar los controles de seguridad y evitar demoras en los accesos. La entrada será gratuita, personal y nominativa, por lo que cada asistente deberá ingresar por la puerta y el sector indicados en su ticket.

Para las personas con discapacidad o movilidad reducida, las embarazadas y sus acompañantes se habilitarán accesos sin escaleras por las puertas 5 y 15, además de sectores especialmente acondicionados.

Quienes no hayan conseguido una entrada también podrán seguir la vigilia desde el exterior del estadio, donde se instalará una pantalla gigante para transmitir el encuentro.