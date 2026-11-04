Granizo y árboles caídos en la ruta: usuarios reportaron temporal por la noche en el litoral y norte de Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) había anunciado alertas naranjas y amarillas por la tarde y noche del martes en el litoral y norte del Uruguay , que se materializaron en un temporal con lluvias, vientos, granizo y hasta árboles caídos en rutas.

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Desde Policía Caminera calificaron al hecho como "intenso" y aseguraron que afectó a los departamentos de Rio Negro, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera. Por el momento no hay cortes en rutas nacionales .

La Ruta 26 fue la mayormente afectada , a la altura del kilómetro 246, y en zonas adyacentes por caídas de árboles y ramas . Las autoridades pidieron circular con precaución debido a las tareas de retiro y limpieza de los caminos.

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Inumet actualizó la alerta amarilla y sumó una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: las localidades afectadas

La primera alerta de Inumet fue emitida poco después de las 13:00 del martes y las siguientes actualizaciones fueron cubriendo el norte de color naranja y amarillo, hasta que la advertencia fue cesada en la primera media hora de este miércoles . El organismo había pronosticado precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

El granizo afectó a varios puntos del norte, como por ejemplo a la zona de las Termas de Almirón en Paysandú, como recogen los videos publicados por la cuenta de redes sociales de la Estación Meteorológica BCP.

Las lluvias también afectaron la visibilidad sobre la Ruta 90, tal y como reportaron los usuarios en redes sociales. Mientras que otras personas informaron que tuvieron pérdida de techos y otras afectaciones en su hogar, según la Estación Meteorológica BCP.

Tiempo severo #rayos de viento violenta lluvias copiosa intensa actividad eléctrica y #granizo de Gran tamaño en ruta 90 #Uruguay el video es de un camionero afectado por la situación en medio de la tormenta video por Sandro Daniel FagundezTomassini pic.twitter.com/5YmUI9duVM — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) November 4, 2026

Sobre la Ruta 26 también se vieron "importantes daños", según reportó el 'cazador de tormentas' Matías Mederos en sus redes. "Estamos intentando despejar la ruta después de violentas ráfagas de viento en la zona", había afirmado por la noche del martes.

Hay importantes daños por la ruta 26 en Tacuarembó a esta hora, estamos intentando despejar la ruta después de violentas ráfagas de viento en la zona. ¡Manejar con mucha precaución! pic.twitter.com/B0oyBNKGxH — Mati Mederos (@MatiMederosURU) November 4, 2026

Así mismo, reportó "granizo abundante y de varios tamaños" en la zona de Piedras Coloradas, departamento de Paysandú.

IMPRESIONANTE GRANIZADA | Granizo abundante y de varios tamaños hace minutos en Piedras Coloradas, Paysandú

Video vía Nestor Riera pic.twitter.com/w4CEAbbd4P — Mati Mederos (@MatiMederosURU) November 3, 2026

Algunas de las piedras de granizo superaron el tamaño de un huevo, de acuerdo a lo publicado por distintos usuarios.