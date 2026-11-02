Feriados 2027 en Uruguay: cuándo caen Carnaval, Semana de Turismo y los cinco feriados no laborables

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, los uruguayos comienzan a mirar el calendario de feriados de 2027 para planificar vacaciones, descansos y fines de semana largos . El próximo año tendrá cinco feriados no laborables pagos, aunque tres de ellos caerán en sábado o domingo . A estos se suman otros feriados laborables , como Carnaval, Semana de Turismo y las distintas conmemoraciones nacionales.

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La legislación uruguaya establece que algunos feriados mantienen su fecha original, mientras que otros pueden trasladarse al lunes anterior o siguiente, dependiendo del día de la semana en que caigan.

En 2027, los feriados de Carnaval serán el lunes 8 y el martes 9 de febrero, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días para quienes tengan libres ambas jornadas.

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Se trata de dos feriados laborables que no se trasladan de fecha.

Cuándo es Semana de Turismo 2027 en Uruguay

La Semana de Turismo de 2027, también conocida como Semana Santa, comenzará el lunes 22 de marzo y se extenderá hasta el domingo 28 de marzo.

El jueves 25 y el viernes 26 de marzo corresponden a las jornadas tradicionalmente consideradas feriados de Semana de Turismo.

Cuáles son los cinco feriados no laborables de 2027 en Uruguay

En Uruguay habrá cinco feriados no laborables pagos durante 2027:

Viernes 1.º de enero: Año Nuevo.

Sábado 1.º de mayo: Día de los Trabajadores.

Domingo 18 de julio: Jura de la Constitución.

Miércoles 25 de agosto: Declaratoria de la Independencia.

Sábado 25 de diciembre: Navidad o Fiesta de la Familia.

De estos cinco feriados, solamente el 1.º de enero y el 25 de agosto caerán entre lunes y viernes, mientras que los otros tres coincidirán con el fin de semana.

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Qué feriados se trasladan de fecha en Uruguay en 2027

La Ley 16.805, modificada por la Ley 17.414, establece cuáles son los feriados que pueden trasladarse de fecha.

Según la normativa, cuando un feriado trasladable cae sábado, domingo o lunes, se mantiene en ese día. Si cae martes o miércoles, pasa al lunes anterior, mientras que si coincide con jueves o viernes, se traslada al lunes siguiente.

En 2027, dos feriados cambiarán de fecha: el aniversario de la Batalla de las Piedras, que se conmemorará el lunes 17 de mayo en lugar del martes 18, y el Día de la Raza, que pasará del martes 12 al lunes 11 de octubre.

En cambio, Carnaval, Semana de Turismo y los feriados del 1.º y 6 de enero, 1.º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre mantienen sus fechas originales.

Cuáles serán los fines de semana largos de 2027 en Uruguay

El calendario de 2027 permitirá organizar varios fines de semana largos, aunque dependerán de si los trabajadores tienen libres los feriados laborables.

El primero será del viernes 1.º al domingo 3 de enero, por Año Nuevo.

En febrero, Carnaval permitirá un descanso de cuatro días, desde el sábado 6 hasta el martes 9, para quienes no deban trabajar durante ambos feriados.

También habrá fines de semana largos por el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, del 17 al 19 de abril; por la Batalla de las Piedras, del 15 al 17 de mayo; y por el Día de la Raza, del 9 al 11 de octubre.

A estas fechas se suma la Semana de Turismo, del 22 al 28 de marzo, aunque los días libres dependerán del régimen laboral de cada trabajador.

Además de los feriados nacionales, existen jornadas especiales para determinados sectores de actividad y localidades del país, por lo que el calendario de descansos puede variar según el lugar de residencia y el rubro laboral.