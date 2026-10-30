Gobierno mantiene los precios de los combustibles en noviembre pese a que valores de referencia indicaban subas en naftas y gasoil

El Poder Ejecutivo resolvió mantener sin cambios los precios de todos los combustibles durante noviembre , pese a que los valores de referencia internacionales implicarían aumentos de aproximadamente $ 3 por litro en las naftas y $ 20 en el gasoil 50S.

Según un comunicado oficial, al que accedió El Observador, la decisión anunciada este viernes forma parte de la estrategia de amortiguación de precios que el gobierno implementa desde abril , a raíz de las fluctuaciones del mercado internacional provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

De esta manera, desde el 1° de noviembre continuarán vigentes los siguientes precios máximos de venta al público:

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Los aumentos que el gobierno decidió no aplicar

Según los precios de venta al público de referencia calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), aplicar los valores correspondientes a noviembre habría implicado un incremento del 3,3% en las gasolinas y del 31,3% en el gasoil 50S.

Sin embargo, el Ejecutivo resolvió absorber esas diferencias para evitar trasladar el impacto a los consumidores.

La medida da continuidad a la política aplicada desde abril, cuando el gobierno comenzó a utilizar una excepción prevista en el Decreto N.º 130/025, que permite suspender transitoriamente el mecanismo habitual de ajuste ante circunstancias extraordinarias del mercado nacional o internacional.

En octubre, el Ejecutivo había autorizado aumentos en naftas y gasoil, aunque inferiores a los que indicaban los precios de referencia. Para noviembre, en cambio, optó por mantener todos los valores.

Cómo se definen los precios de los combustibles

El gobierno y Ancap evalúan mensualmente distintos escenarios para determinar los precios internos. El análisis considera la evolución del petróleo y sus derivados, las proyecciones financieras de la empresa estatal y las condiciones necesarias para garantizar el abastecimiento.

El Ejecutivo destacó que la capacidad de refinación de Ancap contribuye a sostener la estrategia de amortiguación frente a las variaciones internacionales.

Para establecer las diferencias entre los precios internos y los internacionales se utiliza el Precio de Venta al Público (PVP) de referencia publicado por Ursea, que incorpora los costos de distribución, impuestos y otros componentes de la cadena.

Este indicador se diferencia del Precio de Paridad de Importación (PPI), que estima cuánto costaría importar los combustibles y colocarlos en las plantas de distribución de Ancap.

El gobierno continuará evaluando mensualmente las condiciones del mercado internacional para definir los próximos ajustes.