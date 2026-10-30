Ejército explicó cómo fue el accidente en el río Uruguay y reveló las identidades de los tres militares fallecidos y el hospitalizado

El Ejército Nacional brindó nuevos detalles sobre el accidente ocurrido en la noche del jueves en aguas del río Uruguay, en las inmediaciones del muelle Anglo, en Fray Bentos, que dejó tres militares muertos y otro internado .

Según informó la institución en un comunicado difundido este viernes, los efectivos participaban del Curso de Buzos Tácticos N°64 y estaban realizando el tercer ejercicio de nado nocturno, que consistía en recorrer una distancia de 2.500 metros.

Durante la actividad, todos los alumnos se encontraban sujetos a una cuerda madre y estaban acompañados por dos botes y dos kayaks con instructores.

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Sin embargo, por causas técnicas que todavía se investigan, un grupo de efectivos quedó enredado con un objeto que no fue identificado.

Esta situación obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre que unía a los participantes, lo que provocó que cuatro militares terminaran debajo del agua.

Quiénes son los militares fallecidos y el hospitalizado

En primera instancia, el Ejército confirmó que había dos militares fallecidos; el alférez Matías Vasella, perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, y el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado Nº2. Horas después confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida del cabo Juan Rocha.

El cuarto efectivo involucrado, el teniente segundo Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado Nº6, logró ser rescatado y reanimado antes de ser trasladado al hospital local. Este efectivo será trasladado al Hospital Militar en Montevideo.

Las circunstancias que provocaron que los participantes quedaran enredados y debieran cortar la cuerda de seguridad permanecen bajo investigación.