La AFA aprobó un nuevo cambio de formato del torneo y la llegada del VAR semiautomático para 2027

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó en una reunión del Comité Ejecutivo, en la que participaron todos los dirigentes de los clubes, una variante de formato en su campeonato de primera división de cara a la temporada 2027, aunque descartó la posibilidad de una reducción de 30 a 20 equipos, y la llegada del VAR semiautomático .

Se mantendrán los torneos Apertura y Clausura , pero dejarán de disputarse en dos zonas de 15 clubes . En su lugar, volverá el sistema de todos contra todos , con 29 fechas y una jornada adicional de clásicos.

También se mantendrá el sistema de playoffs para las rondas decisivas , por lo que el torneo Apertura finalizará su etapa regular en la fecha 15 , y allí los 16 mejores de la tabla pasarán a disputar las eliminatorias a duelo directo por el título.

En el segundo semestre, el Clausura arrancará desde la fecha 16 pero sin arrastrar los puntos del Apertura y, del mismo modo, tras la jornada 30 se realizarán los playoffs hasta conocer al campeón.

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Además, se mantendrá el título de Liga para el equipo que finalice primero en la Tabla Anual al cabo de las 30 fechas. De ese modo, la temporada consagrará tres campeones: los ganadores del Apertura y el Clausura, y el vencedor de la clasificación anual.

Aún resta confirmar qué sucederá con el sistema de descensos, que por el momento tiene uno por tabla del año, y otro por el promedio de los puntos sumados en las últimas tres temporadas.

River Plate y Estudiantes de la Plata se opusieron a la AFA

"Solamente River Plate planteó la postura de un torneo de 20 equipos. En la mesa dirigencial se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Y salvo River, ningún club estaba de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino", destacó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, después de la reunión de comité ejecutivo.

"Se ha escuchado la opinión de todos los clubes y de todos los socios de esos clubes. Creemos que así será todavía más competitivo que el que tenemos", expresó Malaspina.

En contexto, la temporada 2027 tendrá entonces dos fechas menos que la actual (con dos torneos de 16 jornadas cada uno en su fase regular).

Por otro lado, no habrá modificaciones en cuanto a la clasificación a las copas internacionales, con boleto a la Libertadores para los tres campeones mencionados, más el ganador de la Copa Argentina y el segundo y tercero de la Tabla Anual -éste acude a la fase 2-, y del cuarto al noveno de la Anual a la Copa Sudamericana.

No obstante, se mantendrán los 8 trofeos por año que otorga el fútbol argentino. Está el Trofeo de Campeones que es un título que lo disputan el campeón del Apertura y el Clausura, y el vencedor de ambos te deposita en dos trofeos más para disputar: Supercopa Internacional (ganador del Trofeo de Campeones contra el 1° de la anual) y la Supercopa Argentina, en donde se enfrenta al elenco que se consagra campeón de la Copa Argentina.

Por último, el campeón de la Copa Argentina (además de clasificarte a la Supercopa Argentina) te deposita en la Recopa de Campeones, un triangular que lo disputa junto con el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.

En el caso de que algún campeón se repita, ya que el campeón de la Copa Argentina y el de la Supercopa Argentina puede ser el mismo en base a la conformación de la Recopa de Campeones, lo reemplazaría alguno de los finalista que haya disputado ese trofeo.

Los títulos que otorga la AFA @sudanalytics_

La llegada del VAR semiautomático a Argentina

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, explicó que la empresa encargada del servicio les "han presentado cosas muy positivas" y que el estreno será en la final del Torneo Clausura de este año, programada para el 12 de diciembre en el Único de La Plata.

En junio de este año, la AFA ya había anunciado que la idea era implementar el VAR semiautomático a partir de 2027. Según medios argentinos, también están trabajando para intentar aplicarlo en la final de la Copa Argentina (en la que Platense espera por Boca o Banfield) y en las próximas finales (Recopa de Campeones, que se disputaría en enero de 2027).

¿Cómo funciona el VAR semiautomático? Mediante la implementación de una docena de cámaras de seguimiento que captan la posición de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, con énfasis en las extremidades relevantes a la hora de sancionar un fuera de juego.

FUENTE: AFP