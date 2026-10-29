Thiago Cardozo tuvo que pedir disculpas a hinchas de Belgrano de Córdoba tras manifestar cuál es su "meta" en el fútbol argentino y causar "enojo y malestar"

Thiago Cardozo , el exgolero de Peñarol que forma parte de la selección uruguaya de Diego Forlán, tuvo que pedir disculpas por unas recientes declaraciones en la que manifestó cuál era su “meta” en el fútbol argentino, donde defiende a Belgrano de Córdoba.

Este miércoles el arquero dio una entrevista en la que habló de su futuro.

“Me encantaría jugar en un grande de Argentina, es la meta . El tiempo dirá si es para mí, hoy me toca estar en Belgrano que es un equipo muy fuerte”, dijo a DSporstRadio.

Sus dichos no cayeron bien en algunos hinchas de su equipo, por lo que luego emitió un pedido de disculpas en sus redes.

“Quiero aclarar lo sucedido a partir de mis últimas declaraciones en DSportsRadio”, señaló. “Siento que mis palabras se malinterpretaron y entiendo el enojo y el malestar que pudieron generar en la gente”.

Además, expresó: “Estoy muy feliz en Belgrano algo que vengo diciendo hace mucho incluso en la misma y tengo un gran respeto por el club, por su gente y por lo que significa en mi carrera”.

El mensaje de Thiago Cardozo

“Lamento que mis dichos se hayan interpretado de una manera que no refleja lo que siento ni mi compromiso con esta institución”, dijo el arquero de 30 años que es titular en Belgrano, que debutó en la selección uruguaya mayor de la mano de Diego Forlán en el último partido ante India, y que está reservado para la próxima Fecha FIFA de noviembre.