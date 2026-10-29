Detuvieron a cinco policías por presunto abuso de funciones: Interpol investiga agresión a funcionario del Mides y denuncia por faltante de dinero

Cinco policías fueron detenidos por presunto abuso de funciones en el marco de una investigación que incluye un procedimiento ocurrido a fines de julio en la Plaza de Deportes N° 7 de Paso Molino , donde efectivos habrían agredido a una persona en situación de calle y detenido a un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que intentó intervenir, confirmaron fuentes policiales a El Observador.

Según detallaron, las detenciones se realizaron el miércoles sobre las 20:00 y en el operativo participaron efectivos de Interpol y de Asuntos Internos , que concurrieron a la unidad policial para llevarse a los funcionarios investigados.

Entre los detenidos hay cuatro integrantes de la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM) , pertenecientes a la Zona Operacional I: un oficial, un cabo y dos agentes . El quinto es un efectivo de la seccional séptima de Montevideo , según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

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Las fuentes consultadas por El Observador revelaron, además, que existe otra denuncia contra policías investigados, presentada por un civil, que incluye presuntas agresiones físicas y el faltante de una importante suma de dinero .

Por el momento, no está confirmado qué relación tiene esta segunda denuncia con las detenciones ni cuál es su alcance dentro de la investigación.

La detención de un funcionario del Mides tras intervenir en un procedimiento policial

Uno de los episodios investigados ocurrió a fines de julio en la Plaza de Deportes N° 7 de Paso Molino. Según informó Telemundo, trabajadores del lugar habían solicitado asistencia del Mides para un hombre en situación de calle que había ingresado a las oficinas con autorización porque tenía frío y no contaba con un lugar donde dormir.

Cuando los policías llegaron al lugar, intentaron retirar al hombre por la fuerza. De acuerdo con los testimonios recogidos por el informativo, lo hicieron de manera violenta.

Un funcionario del Mides que se encontraba practicando deportes en la plaza intervino para evitar que la situación escalara y advirtió a los efectivos que estaban actuando de forma abusiva. Sin embargo, los policías terminaron deteniéndolo y esposándolo.

Trabajadores de la plaza aseguraron al consignado medio que las cámaras de seguridad registraron cómo los efectivos golpearon tanto al hombre en situación de calle como al funcionario del ministerio. "Lo trataron como un delincuente", señaló uno de los trabajadores.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Comando Unificado y de la propia plaza de deportes para reconstruir lo sucedido y determinar el grado de participación de cada funcionario.

Los cinco efectivos permanecen detenidos e incomunicados desde la noche del miércoles, cuando fueron desarmados y conducidos por personal policial.

Según informó el informativo de Canal 12, un sexto policía se encuentra requerido en el marco de la investigación.

El caso está a cargo del fiscal Diego Pérez, titular de la Fiscalía de Flagrancia de 5° turno, que deberá determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.