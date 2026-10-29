Estafas con agencia de viajes: dueña de Travel VIP irá a prisión preventiva y su hijo, titular de Magna, cumplirá medidas cautelares

La Justicia formalizó la investigación contra Alexandra Presa, de 43 años, y su hijo Agustín Palumbo, de 20 , por presuntas estafas vinculadas a las agencias de viajes TravelVIP Internacional y Magna Group , tras una investigación desarrollada por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo.

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Presa, señalada como responsable de Travel VIP, deberá cumplir 150 días de prisión preventiva , mientras que Palumbo, bajo cuya titularidad figuraba registrada Magna Group ante el Ministerio de Turismo, tendrá que cumplir medidas cautelares durante 180 días. Ambos carecen de antecedentes penales, según informó la Policía.

La investigación reúne varias denuncias por presuntas estafas, entre ellas una presentada por una representante legal del Ministerio de Turismo.

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El caso había sido investigado por El Observador, que el pasado 13 de octubre informó sobre la situación de decenas de damnificados que contrataron paquetes turísticos, pagaron miles de dólares y nunca pudieron realizar los viajes prometidos.

Travel VIP tenía una clausura judicial desde abril de 2025

El Ministerio de Turismo informó que Travel VIP tenía una clausura judicial vigente desde el 21 de abril de 2025, que le impedía continuar desarrollando actividades relacionadas con servicios turísticos.

Sin embargo, inspecciones posteriores constataron que la empresa seguía operando. Por ese motivo, en agosto de 2025 el ministerio presentó una denuncia penal por desacato.

En paralelo, el organismo recibió decenas de denuncias contra Magna Group por presuntas irregularidades e incumplimientos.

Tal como informó El Observador el 13 de octubre, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, firmó una resolución para solicitar la clausura preventiva de Magna Group, luego de analizar los reclamos de los clientes y contar con el correspondiente informe jurídico.

Según la información obtenida entonces por este medio, Magna Group figuraba registrada ante el Ministerio de Turismo bajo la titularidad de Agustín Palumbo, hijo de Alexandra Presa.

Gasco había señalado que, pese al cambio de nombre y titularidad de la agencia, Presa continuaba vinculada a su funcionamiento. Desde el Ministerio de Turismo también habían aclarado que Travel VIP Internacional no se encontraba registrada ante esa Secretaría de Estado.

Una veintena de damnificados había presentado una denuncia ante Fiscalía por presunta estafa después de no poder concretar los viajes al exterior que habían contratado.

Los delitos por los que fueron imputados Alexandra Presa y Agustín Palumbo

La Justicia formalizó a Alexandra Presa por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, y ambos en reiteración real con un delito continuado de desacato.

Como medida cautelar, dispuso su prisión preventiva por 150 días.

Por su parte, Agustín Palumbo fue formalizado por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir.

En su caso, la Justicia estableció la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país durante 180 días.

La formalización implica que la investigación penal continuará bajo control judicial y no constituye una condena.