Llamado laboral del MTSS para estudiantes busca administrativos y ofrece sueldo de $27 mil: requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un nuevo llamado laboral dirigido a estudiantes universitarios y de carreras técnicas para desempeñar tareas administrativas en la Dirección Nacional de Empleo, en Montevideo.

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La convocatoria ofrece una remuneración nominal de $27.456 por 30 horas semanales de trabajo , con un contrato de beca de 18 meses de duración, incluida la licencia anual reglamentaria.

El período de postulaciones comenzó el miércoles 28 de octubre y permanecerá abierto hasta el jueves 12 de noviembre de 2026 .

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El llamado está dirigido a estudiantes que tengan aprobado el primer año de alguna de las siguientes carreras universitarias:

Relaciones Laborales

Ciencias de la Comunicación

Sociología

Administración

Economía

Estadística

Trabajo Social

Desarrollo

Ciencias Políticas

Contador Público

Abogacía o Notariado

Las carreras deben ser impartidas por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

También podrán postularse estudiantes que hayan aprobado el primer año de las tecnicaturas en Gestión Humana o Administración de UTU.

Además, los interesados deberán haber aprobado al menos una asignatura durante el año inmediatamente anterior al llamado y antes del cierre de las inscripciones.

Será necesario presentar una constancia emitida por la institución educativa que acredite que la persona continúa cursando estudios terciarios o universitarios.

Cuánto paga el llamado y cuál es la carga horaria

El puesto ofrece una remuneración equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que según la convocatoria representa $27.456 nominales a valores de enero de 2026.

El llamado también contempla una remuneración de seis BPC para mujeres embarazadas o padres y madres con hijos menores de cuatro años.

La carga horaria será de 30 horas semanales efectivas, y la persona seleccionada trabajará en las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo, ubicadas en Juncal 1511, Montevideo.

El contrato tendrá una duración de 18 meses, incluida la licencia anual reglamentaria.

Qué incompatibilidades establece el llamado

La convocatoria establece que la persona seleccionada deberá firmar una declaración jurada antes de suscribir el contrato.

Entre las incompatibilidades se encuentra mantener otros vínculos con la Administración Pública, salvo los casos en los que la normativa permita la acumulación de funciones.

Tampoco podrán acceder quienes perciban determinadas pasividades, retiros o subsidios provenientes de actividades públicas, salvo las excepciones legales correspondientes.

Además, existen restricciones para personas que hayan sido desvinculadas de la función pública por faltas graves, tengan inhabilitaciones derivadas de sentencias penales firmes o se hayan acogido a determinados regímenes de retiro incentivado.

Cómo inscribirse al llamado del MTSS

Los interesados podrán postularse durante el período comprendido entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre de 2026 a través de este enlace de Uruguay Concursa.

La convocatoria corresponde a un puesto de becario administrativo en la Dirección Nacional de Empleo.

Para conocer las bases completas, la documentación requerida y el procedimiento de inscripción, los aspirantes deberán consultar la publicación oficial del llamado en el portal de Uruguay Concursa.

El plazo de postulación vence el 12 de noviembre de 2026.