Los miles de millones de dólares que ganó la FIFA por venta de entradas en el Mundial 2026 y que quintuplicó la cifra de Catar 2022, según The Times

La FIFA recaudó alrededor de US$ 5.000 millones por venta de entradas y paquetes de hospitalidad en el pasado Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , según una investigación que realizó el periódico británico The Times.

El monto es cinco veces mayor al que habían registrado en el anterior Mundial Qatar 2022 por esos mismos conceptos.

Fuentes con conocimiento de las finanzas del torneo reportaron a The Times la cifra, la que superó ampliamente las previsiones que había realizado la propia FIFA, las que estimaba ingresos por US$ 3.300 millones en ese rubro.

La recaudación por venta de entradas y paquetes de hospitalidad, que incluyen los boletos con servicios y comodidades, incidió para que el Mundial 2026 lograra ingresos totales por US$ 15.000 millones, siendo la tercera parte, según el reporte.

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Cinco veces más que Qatar 2002

La recaudación por ese rubro supera notoriamente a la misma de Qatar 2022, cuando la FIFA obtuvo US$ 929 millones, lo que da un incremento de 438%, equivalente a 5.4 veces lo recaudado hace cuatro años.

Entre los motivos que pueden explicar el aumento de ingresos se indica que el Mundial 2026 fue el primero con 48 selecciones y 104 partidos, frente a los 64 encuentros disputados en Catar, donde hubo 32 combinados.

Eso marcó un aumento de 62.5% en el número de juegos, lo que significó una mayor cantidad de entradas vendidas.

Otro de los factores para la gran recaudación que destacó The Times fue también la política de precios dinámicos que implementó la FIFA, lo que permitió modificar el precio de las entradas según la demanda.

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Además, el ente incorporó el funcionamiento de su propia plataforma oficial de reventa, en la que los aficionados podían ofrecer sus entradas a precios muy superiores a los originales y la FIFA se quedaba con un 30% de comisión por cada transacción.

Las críticas de los hinchas y el informe oficial de FIFA

El Mundial 2026 tuvo costos de entradas que fueron duramente criticados por agrupaciones de hinchas, como la Football Supporters Association, de Inglaterra, o la Football Supporters Europe, quienes calificaron como escandalosos, “extorsivos” y una “traición monumental” el precio de las entradas, a lo que debieron sumar los costos de los traslados en un torneo en tres países.

Por el momento, ante la consulta de The Times, la FIFA no confirmó la cifra de US$ 5.000 millones recaudados.

Se espera que los ingresos definitivos sean publicados en su próximo informe anual, tras cerrar los procesos de auditoría correspondientes.