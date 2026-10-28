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Peñarol celebra en Italia: la consolidación de Juan Rodríguez en Cagliari le reporta 500.000 euros

Los presididos por Ignacio Ruglio percibirán un monto que estaba estipulado en el contrato, debido a la cantidad de partidos y minutos que el juvenil jugó en Cagliari

28 de octubre de 2026 12:51 hs
Juan Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Cagliari de Italia

Juan Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Cagliari de Italia

El gran presente de Juan Rodríguez en el fútbol europeo continúa dando frutos, no solo en el plano deportivo personal, sino también en las arcas de Peñarol. El zaguero uruguayo alcanzó este martes los 25 partidos disputados en la Serie A con la camiseta de Cagliari tras el reciente cruce ante Roma -con el que cayeron de visita 4-2, lo que activó de forma inmediata una cláusula de objetivos estipulada en su transferencia, otorgándole al club carbonero un ingreso de 500.000 euros (US$ 557.000).

El zaguero, quien estampó su firma con el conjunto de Cerdeña en setiembre de 2025 con un contrato que lo vincula hasta el 30 de junio de 2030, no tardó en ganarse la confianza del cuerpo técnico comandado por Fabio Pisacane y consolidarse como una pieza indiscutida en la última línea del equipo italiano.

Su rápida adaptación a una de las ligas más exigentes del mundo ratificó el acierto de su contratación y comenzó a activar las variables económicas acordadas.

Del debut con la selección uruguaya a este aporte a Peñarol

Cabe recordar que la venta inicial de Juan Martín Rodríguez se cerró en un monto global de US$ 4.800.000.

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En dicha operación, Boston River percibió un 20%, mientras que Peñarol -institución donde el futbolista completó su proceso de formación- no solo se reservó un 20% de la plusvalía ante una futura transferencia internacional, sino que también incluyó premios por rendimiento y presencias.

Si cumplía con al menos 25 partidos y una cantidad de minutos -que los consiguió este martes- Cagliari debía abonarle a los carboneros esos 500.000 euros (US$ 557.000), además de lo ya abonado por su pase.

Juan Martín Rodríguez debutó con la selección uruguaya ante India

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Juan Martín Rodríguez debutó el 6 de este mes con la selección uruguaya mayor, dirigida por Diego Forlán, en la goleada 6-1 ante India en Calcuta.

Con este nuevo objetivo cumplido, el elenco aurinegro suma un ingreso clave para su presupuesto y mantiene abierta la expectativa de seguir capitalizando el crecimiento del zaguero en el Viejo Continente.

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