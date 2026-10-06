Presente y futuro: Juan Martín Rodríguez se estrenó en la selección uruguaya con Diego Forlán, mostrando solidez y jerarquía

La gira internacional de la selección uruguaya dejó marcada una jornada inolvidable para Juan Martín Rodríguez. El joven zaguero ex Peñarol tuvo sus primeros minutos oficiales con la camiseta celeste este martes en el 6-1 ante India, convirtiéndose además en el primer futbolista de la generación 2005 en hacer su debut absoluto con el combinado mayor, y lo hizo de muy buena manera.

A sus 21 años, el zaguero ratificó que el trabajo que viene realizando en el fútbol europeo no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico de Diego Forlán.

El estreno de Juan Martín Rodríguez con la selección uruguaya mayor no hace más que premiar un arranque de temporada brillante en el fútbol italiano.

Defendiendo los colores de Cagliari, el zaguero se afianzó rápidamente como un titular indiscutido en la zona central e incluso ya lució la cinta de capitán en algunos compromisos, demostrando una madurez competitiva impropia de su edad.

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En su ingreso al campo con el seleccionado uruguayo por el capitán José María Giménez, donde disputó 26 minutos, Juan Martín Rodríguez no tardó en dejar sensaciones altamente positivas.

El futbolista hizo gala de sus mejores virtudes técnicas y físicas: exhibió un notable poderío aéreo ganando sus duelos individuales, mostró precisión en los pases en largo (17 bien de 17 que ejecutó) para saltar líneas de presión y aportó una gran solidez en la marca.

Con esta carta de presentación, el joven defensor demuestra que tiene todos los argumentos futbolísticos para ser considerado una pieza de valor en esta nueva era de la selección nacional de Diego Forlán.