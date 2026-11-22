La familia de Marcelo Capalbo difundió un emotivo comunicado desde la cuenta personal de Instagram del exbase de la selección uruguaya para agradecer el respaldo recibido y actualizar su estado de salud tras el grave accidente doméstico que sufrió días atrás. Firmado por Ingrid, Martín, Lucas y Ari, el texto destaca la enorme contención que significan las muestras de cariño para el actual entrenador de formativas y bicampeón sudamericano con la celeste.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó el viernes Referí, Capalbo tuvo dos intervenciones y ya salió del CTI, luego del grave accidente doméstico que sufrió.

En la publicación, el entorno familiar explicó que, si bien resulta difícil responder cada saludo de manera individual, van leyéndole los mensajes de a poco para acompañarlo en este proceso.

Además, los familiares de Marcelo Capalbo llevaron tranquilidad al ambiente del básquetbol uruguayo al confirmar una evolución favorable: "Marce todavía necesita descansar, pero nos alegra contarles que viene recuperándose muy bien".

El clásico especial de Ronald Araujo: se presentó nueve horas antes en Anfield, humillaron 4-0 a Manchester United y se retiró ovacionado; mirá el video

El gesto que tuvo Federico Valverde con Vinícius Jr. en Real Madrid que no se vio por TV y del que habla todo España; mirá el video

El exjugador y ahora entrenador continúa internado en sala común luego de haber abandonado el CTI el jueves por la mañana.

Su ingreso a cuidados intensivos se produjo el domingo pasado tras caer desde una escalera a unos cuatro metros de altura mientras intentaba subir al techo de su vivienda.

El fuerte impacto contra el césped le provocó fracturas en las vértebras cervicales -que requirieron dos intervenciones quirúrgicas para liberar la médula- y múltiples fracturas en una muñeca al amortiguar el golpe.

Superada la etapa crítica, el panorama médico es alentador y mantiene buenas expectativas de que pueda recuperar por completo su movilidad.

Uno de los mensajes de la familia de Marcelo Capalbo

igualmente, este domingo su familia a través nuevamente de la cuenta del propio Marcelo Capalbo, subió una foto con un cartel en la puerta en la que está internado que dice "Prohibidas las visitas por orden médica" y ellos mismos agregan: "Esperamos sepan entender. Gracias por el cariño. Marce necesita descansar para recuperarse!".