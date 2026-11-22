La familia de Marcelo Capalbo difundió un emotivo comunicado desde la cuenta personal de Instagram del exbase de la selección uruguaya para agradecer el respaldo recibido y actualizar su estado de salud tras el grave accidente doméstico que sufrió días atrás. Firmado por Ingrid, Martín, Lucas y Ari, el texto destaca la enorme contención que significan las muestras de cariño para el actual entrenador de formativas y bicampeón sudamericano con la celeste.
En la publicación, el entorno familiar explicó que, si bien resulta difícil responder cada saludo de manera individual, van leyéndole los mensajes de a poco para acompañarlo en este proceso.
Un momento de paz para que se recomponga
Además, los familiares de Marcelo Capalbo llevaron tranquilidad al ambiente del básquetbol uruguayo al confirmar una evolución favorable: "Marce todavía necesita descansar, pero nos alegra contarles que viene recuperándose muy bien".
El exjugador y ahora entrenador continúa internado en sala común luego de haber abandonado el CTI el jueves por la mañana.
Su ingreso a cuidados intensivos se produjo el domingo pasado tras caer desde una escalera a unos cuatro metros de altura mientras intentaba subir al techo de su vivienda.
El fuerte impacto contra el césped le provocó fracturas en las vértebras cervicales -que requirieron dos intervenciones quirúrgicas para liberar la médula- y múltiples fracturas en una muñeca al amortiguar el golpe.
Superada la etapa crítica, el panorama médico es alentador y mantiene buenas expectativas de que pueda recuperar por completo su movilidad.
Uno de los mensajes de la familia de Marcelo Capalbo
igualmente, este domingo su familia a través nuevamente de la cuenta del propio Marcelo Capalbo, subió una foto con un cartel en la puerta en la que está internado que dice "Prohibidas las visitas por orden médica" y ellos mismos agregan: "Esperamos sepan entender. Gracias por el cariño. Marce necesita descansar para recuperarse!".