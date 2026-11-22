Leonel Jaime atraviesa uno de los fines de semana más especiales de su vida, marcado por la alegría tanto dentro como fuera de la cancha. Este sábado, luego de ser protagonista en el triunfo de Peñarol por 3-0 frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, el futbolista y su pareja celebraron una reunión íntima junto a familiares, amigos y allegados para revelar el sexo del bebé que esperan.

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El futbolista argentino jugó un gran partido y volvió a su nivel contra los arachanes, anotando un golazo para el transitorio 2-0 de su equipo.

La celebración de Leonel Jaime y su pareja llegó inmediatamente después de una jornada deportiva redonda para el jugador aurinegro.

En el encuentro correspondiente al Torneo Clausura, Jaime aportó un verdadero golazo que contribuyó a sellar la goleada carbonera. Con esos tres puntos en casa, el equipo aseguró la conquista de la Tabla Anual y sacó boleto para disputar la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.

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Con el objetivo cumplido en lo futbolístico, el foco pasó al plano personal. A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes del emotivo festejo y confirmó que esperan una niña.

Además, aprovecharon la ocasión para dar a conocer el nombre elegido para su hija, quien se llamará Emily Alaia.

Junto a las postales del evento, el propio Leonel Jaime dejó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram reflejando la emoción del momento: "Te esperamos con mucho amor. Mamá y papá".

De esta manera, el delantero cerró un sábado inolvidable, combinando gloria deportiva con la noticia más importante de su vida familiar.