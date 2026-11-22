La Policía investiga el homicidio de un hombre de 28 años ocurrido este sábado 21 de noviembre en el barrio Piedras Blancas, luego de que recibiera una herida de arma blanca en el tórax durante un enfrentamiento.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que el episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Horacio García Lagos y Dr. Ricardo Mackinnon. Tras el ataque, la víctima —que era poseedora de antecedentes penales— fue trasladada por un vecino hasta la Policlínica Capitán Tula, donde pese a la asistencia médica recibida se constató su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el incidente se desencadenó cuando un hombre intentó agredir a un menor de edad perteneciente a la familia.

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Al advertir la situación, el hombre de 28 años intervino para impedir la agresión. En ese momento se produjo un enfrentamiento físico entre ambos, instancia en la cual recibió la herida de arma blanca en el tórax.

Un detenido a disposición de Fiscalía

En el marco del operativo desplegado en la zona, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 29 años, señalado como el presunto responsable del homicidio.

Personal del Departamento de Homicidios asumió las actuaciones en la escena y continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho. En tanto, la Fiscalía de Homicidios dispuso la conducción del detenido para este domingo.