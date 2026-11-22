La alegría de Boca Juniors por la obtención de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro este sábado a la noche vivió un momento de máxima tensión en Barranquilla. Minutos después de levantar su primer trofeo internacional con el club, el capitán Leandro Paredes se desvaneció mientras brindaba una entrevista televisiva, generando preocupación inmediata en todo el plantel.

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El episodio fue consecuencia directa del intenso calor y la elevada humedad de la ciudad colombiana.

El desgaste físico ya había afectado al mediocampista durante el encuentro: t ras sentir un bajón sobre el final del primer tiempo, pidió el cambio a los 13 minutos del complemento y debió ser asistido en el banco con hielo en la nuca por sus propios compañeros ante una evidente baja de presión.

Tras desplomarse frente a las cámaras, Leandro Paredes logró reincorporarse por sus propios medios, aunque el cuerpo médico decidió trasladarlo en ambulancia a una clínica cercana para realizarle estudios de control.

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La situación obligó incluso a retrasar el regreso de la delegación a la Argentina, ya que el grupo resolvió acompañarlo hasta conocer su evolución.

Horas más tarde, el propio volante llevó calma a los hinchas con una publicación desde la camilla del sanatorio: "Estamos bieeen, aguante Boca".

Finalmente, recibió el alta médica esa misma noche y regresó caminando al hotel de concentración, donde el club celebró su recuperación con humor en redes sociales al bromear con que el jugador simplemente había quedado "mareado por dar tantas vueltas".