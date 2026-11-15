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Policía investiga el asesinato a tiros de un hombre en Peñarol: encontraron siete vainas en la escena

El homicidio ocurrió este domingo próximo a las 12:30 en un asentamiento de la zona; la víctima tenía cinco antecedentes penales, el último por rapiña

15 de noviembre de 2026 17:39 hs
Camino Edison, barrio Peñarol
Camino Edison, barrio Peñarol Camilo dos Santos

Un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos este domingo 15 de noviembre en un pasaje de un asentamiento del barrio Peñarol, en la zona de Pasaje Vecinal B y Pasaje 2. El hecho ocurrió próximo a las 12:30 y es investigado por el Departamento de Homicidios de la Policía.

Según informó la Policía, efectivos de la Seccional 8ª y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) concurrieron al lugar tras recibir el aviso. La víctima presentaba varias heridas de arma de fuego y se encontraba en estado semiconsciente, por lo que fue trasladada en un móvil policial a un centro asistencial.

Sin embargo, a las 12:50 el personal médico constató su fallecimiento "como consecuencia de las lesiones recibidas". En la escena del crimen, los investigadores encontraron siete vainas de calibre 9 milímetros. La víctima tenía cinco antecedentes penales; el último de ellos por rapiña.

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En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios, personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica.

La Fiscalía de Flagrancia de 6º Turno fue informada del caso y dispuso que las actuaciones fueran derivadas al Departamento de Homicidios. También ordenó el traslado del cuerpo al médico forense para realizar la autopsia.

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