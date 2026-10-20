Policía investiga asesinato con arma blanca de hombre de 47 años en Manga

Un hombre de 47 años murió luego de ser herido con un arma blanca durante una pelea en el barrio Manga , ocurrida en la noche del lunes. La víctima tenía antecedentes penales .

Las autoridades concurrieron a las inmediaciones del Camino General Leandro Gómez y Plutón, donde encontraron al hombre herido en el pecho . Desde allí fue trasladado a la Policlínica de Malinas , donde confirmaron su muerte.

Una familiar del hombre fue quien contó que este había resultado herido de una pelea con otro hombre . Más tarde, las autoridades accedieron a cámaras de videovigilancia donde vieron el enfrentamiento y la fuga del agresor hacia unas casas de la zona.

Dirigentes de la oposición cuestionaron al gobierno por cifras de delitos: "Está repitiendo los mismos errores que cometió en el pasado"

La Policía Científica concurrió hasta la escena del crimen, el equipo de Homicidios continúa investigando el hecho y busca identificar al responsable .

Las cifras divulgadas recientemente por el Ministerio del Interior muestran que en la suma de los tres primeros trimestres de 2026 hubo 312 homicidios. En el mismo período del año anterior habían sido 275. Eso implica una suba del 13%. Y si se mide en comparación a la cantidad de habitantes es todavía mayor dado que la población se está reduciendo.

Distintos dirigentes de la oposición cuestionaron al gobierno de Yamandú Orsi luego de que se develaran estas cifras y afirmaron que desde el Ejecutivo están "repitiendo los mismos errores que cometió en el pasado" y que se debe "volver a ejercer la autoridad", entre otros cuestionamientos.

Uno de los críticos fue Nicolás Martinelli, quien fue ministro del Interior durante parte del gobierno de Luis Lacalle Pou. "No escuchar a la oposición, no escuchar a la gente y encerrarse en la defensa de un ministro que es parte del problema y no de la solución. Cuando las señales son tan claras, la soberbia y la negación no son una estrategia. Son parte del problema", agregó el exministro en sus redes sociales.

En contra partida, el senador del Frente Amplio, Gustavo González, afirmó que si bien esta es una realidad que preocupa, "el Ministerio del Interior ha hecho cosas muy importantes". Para el oficialista, la cartera "ha golpeado duramente al narcotráfico últimamente, como nunca se ha pegado a las familias de narcotraficantes", dijo en rueda de prensa.