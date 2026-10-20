Dirigentes de la oposición cuestionaron al gobierno por cifras de delitos: "Está repitiendo los mismos errores que cometió en el pasado"

Distintos dirigentes de la oposición cuestionaron al gobierno de Yamandú Orsi luego de que el Ministerio del Interior develara la cifras de delitos del tercer trimestre del año y afirmaron que desde el Ejecutivo están "repitiendo los mismos errores que cometió en el pasado" y que se debe "volver a ejercer la autoridad" , entre otros cuestionamientos.

En cuanto homicidios, las cifras oficiales muestran que en la suma de los tres primeros trimestres de 2026 hubo 312 . En el mismo período del año anterior habían sido 275. Eso implica una suba del 13% . Y si se mide en comparación a la cantidad de habitantes es aún mayor dado que la población se está reduciendo.

Nicolás Martinelli , quien fue ministro del Interior durante parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, dijo que el actual Ejecutivo "está repitiendo los mismos errores que cometió en el pasado" .

Carlos Negro confirmó que el tercer trimestre del año cerró con un aumento en los homicidios, pero se sostiene "la baja" en los demás delitos

Uruguay tuvo el tercer trimestre con más homicidios en al menos 15 años y en lo que va del año suman 312

" No escuchar a la oposición, no escuchar a la gente y encerrarse en la defensa de un ministro que es parte del problema y no de la solución. Cuando las señales son tan claras, la soberbia y la negación no son una estrategia. Son parte del problema", agregó el exministro en sus redes sociales.

No hay sorpresas. Lamentablemente, es lo que veníamos advirtiendo.



La suba de heridos por armas de fuego, de tentativas de homicidio, de lesiones y de amenazas termina reflejándose en el indicador más grave: los homicidios.



Se lo advertimos al gobierno desde el primer… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) October 20, 2026

También escribió que la cifra de delitos no sorprende y que la venían advirtiendo. "Se lo advertimos al gobierno desde el primer trimestre, cuando Carlos Negro fue triunfalista ante el Parlamento al anunciar como histórica una supuesta baja del 9%. No era histórica. Y ahora, con la incorporación de 8 homicidios a ese trimestre, aquella baja desapareció y el período también termina con un aumento respecto a 2025", afirmó Martinelli.

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, compartió la publicación del exsecretario de Estado y agregó "la verdad es hija del tiempo".

Pedro Bordaberry, presento su libro sobre Benito Nardone. Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, también fue consultado por las cifras. "Hay que volver a ejercer la autoridad en todo el territorio del Uruguay", respondió el dirigente opositor. "Este mal resultado es como un partido de fútbol, si juegas mal hay más oportunidades de que te vaya mal y ya se venía jugando mal", agregó y cuestionó la política de seguridad.

"Tenemos que mirar no solo el número y mirar qué se hizo. Menos procedimientos policiales, menos acciones, una cantidad de cosas que nos llevaron a esto. Tenemos que ver la causa de este mal resultado, es la vuelta de una estrategia y los fundamentos de políticas de seguridad de Bonomi, de Daisy Tourné y todas esas cosas que fracasaron", según Bordaberry.

"Hay que cambiar la orientación, porque si cambias al ministro y viene otro que hace lo mismo y tiene la misma orientación, estamos en problemas", sentenció en una rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

AUMENTO DE HOMICIDIOS

Lo adelantamos en la comisión de Seguridad del Senado hace 15 días: grave aumento de los homicidios en el 3er trimestre y del acumulado anual. Vamos rumbo al peor año de violencia y crimen. La gestión es un total fracaso con anuncios pomposos (blindados,… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) October 20, 2026

El senador blanco, Javier García, también opinó sobre el aumento de los homicidios. "Lo adelantamos en la Comisión de Seguridad del Senado hace 15 días: grave aumento de los homicidios en el tercer trimestre y del acumulado anual", escribió en sus redes sociales.

"Vamos rumbo al peor año de violencia y crimen. La gestión es un total fracaso con anuncios pomposos (blindados, plan seguridad pública etc) y resultados espantosos. La permanencia de Negro hunde al gobierno y confirma que la inseguridad no les interesa. El problema ya no es Negro, es el presidente que lo sostiene", sentenció el dirigente opositor.

Gustavo González, senador del Partido Socialista. Captura Youtube PIT-CNT

En contra partida, el senador del Frente Amplio, Gustavo González, afirmó que si bien es una realidad que preocupa, "el Ministerio del Interior ha hecho cosas muy importantes". Para el oficialista, la cartera "ha golpeado duramente al narcotráfico últimamente, como nunca se ha pegado a las familias de narcotraficantes", dijo en rueda de prensa.

"Eso los pone nerviosos y hay una lucha de territorios entre las pandillas, lo cual eleva la ferocidad de las batallas", agregó el dirigente del Partido Socialista. "Este problema es lamentablemente mundial, se están haciendo esfuerzos y no se puede culpar a un ministro y a un gobierno por esta situación", sentenció.