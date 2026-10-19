Uruguay tuvo el tercer trimestre con más homicidios en al menos 15 años y en lo que va del año suman 312

Cada menos de 20 horas en Uruguay fue asesinada una persona entre julio y septiembre. Fue el tercer trimestre con más homicidios desde la serie de casi 15 años que publica el Ministerio del Interior . Y esto —más un segundo trimestre también sangriento— está dejando al país con una de sus máximas tasas de homicidios desde que hay comparación.

Las cifras oficiales muestran que en la suma de los tres primeros trimestres de 2026 hubo 312 homicidios . En el mismo período del año anterior habían sido 275. Eso implica una suba del 13% . Y si se mide en comparación a la cantidad de habitantes es todavía mayor dado que la población se está reduciendo.

El ministro del Interior, Carlos Negro , admitió la semana pasada que el tercer trimestre del año (julio, agosto y setiembre) cerró con un "incremento de los homicidios".

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La suba ya había sido adelantada semanas atrás por el senador frenteamplista Eduardo Brenta en el Parlamento, pero en ese entonces el ministro Negro había evitado confirmar la información .

Los llamados “ajustes de cuentas” parecen explicar la suba y la tendencia. Por ahora son un motivo aparente, dado que muchos de los casos tienen su investigación en curso. Pero tal, como los preclasificó el Ministerio del Interior, el 54% fue por esta causa.

Las armas de fuego siguen siendo el principal vector. En dos tercios tenían antecedentes violentos, no violentos o de los dos. Y la vía pública o espacios abiertos fueron los escenarios más repetidos de los asesinatos.

Si bien algunos departamentos como Florida tuvieron un salto en los números (un salto que en cifras absolutas bajas altera demasiado el porcentaje), Montevideo es la gran explicación. Así evolucionó la cantidad y la tasa de homicidios en la capital del país:

El salto más notorio de los homicidios se dio en la jurisdicción de la seccional 18, esa que comprende barrios como Villa García, Punta de Rieles, Manga y buena parte de la salida de Camino Maldonado y ruta 8 en sentido a Canelones.

Lo notorio del salto es porque allí nunca había superado los 21 asesinatos en tres trimestres consecutivos, y ahora se alcanzaron 34. Eso la colocó como la zona con más víctimas, incluso superando el área de Casavalle (seccional 17) o Cerro (seccional 24).

Casi seis de cada diez de los homicidios fueron aclarados, pero todavía no cerró el año como para hacer una comparación válida (dado que la aclaración no siempre es a los pocos días del hecho).