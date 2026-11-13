ATCO, el otro accionista de Montecon, también renunció al arbitraje contra Uruguay en el Ciadi

La canadiense ATCO , el segundo accionista de Montecon , desistió en avanzar en un arbitraje contra Uruguay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) . La empresa siguió el camino que había tomado Neltume Ports meses atrás.

En abril, ATCO había iniciado un proceso contra el estado en el organismo del Banco Mundial alegando que la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (propiedad mayoritaria de Katoen Natie) en el puerto de Montevideo violaba el tratado de inversión entre Uruguay y Canadá .

El arbitraje se extendió durante dos años sin demasiados avances y esta semana la empresa renunció, de manera irrevocable, a continuar con los reclamos, según consignó este viernes Presidencia.

El reclamo de los estacioneros: "Si beneficiás al que compra un Tesla, beneficiá también al que anda en un Fitito"

La decisión fue informada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz , quien destacó que el acuerdo alcanzado permite concluir el procedimiento internacional sin que Uruguay deba pagar indemnización alguna a la compañía.

“Defendemos con firmeza y eficiencia el patrimonio de los uruguayos”, escribió el jerarca en su cuenta de X.

Uruguay suma un nuevo cierre favorable en arbitrajes internacionales: finaliza el proceso con ATCO sin pagar indemnización

Defendemos con firmeza y eficacia el patrimonio de los uruguayos https://t.co/3Dq1Hj2lP2 — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) November 13, 2026

El acuerdo al que llegaron las partes señala que ninguna asume la obligación de compensar económicamente a la otra (el reclamo había sido por US$ 240 millones) y añade que Uruguay no ha otorgado beneficios ni contraprestaciones a ATCO o Montecon.

Con el cierre del proceso, la empresa canadiense hizo lo mismo que las chilena Neltume Ports meses atrás. Esta compañía también había presentado un arbitraje contra Uruguay por el mismo motivo, pero en ese caso por el incumplimiento del tratado de inversión con Chile.