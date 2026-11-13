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Bebé de siete meses dio positivo a cocaína y quedó bajo protección de INAU: descartan exposición por lactancia

La Justicia de Bella Unión dispuso el ingreso de ambos niños al organismo y prohibió a sus padres acercarse o comunicarse con ellos durante 90 días.

13 de noviembre de 2026 11:48 hs
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Un bebé de siete meses y un niño de nueve años quedaron bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por disposición de la Justicia de Familia de Bella Unión, en Artigas, luego de que se detectara presencia de cocaína en la sangre del menor de los dos.

La situación fue informada en primera instancia por Bella Unión Portal y confirmada a El Observador por fuentes del INAU, que señalaron que ambos niños ingresaron al sistema de protección del organismo ante una situación de vulnerabilidad familiar.

Según el consignado medio, los estudios médicos realizados al bebé detectaron la presencia de cocaína en sangre. El medio local indicó, además, que el niño de siete meses ya no recibe leche materna, por lo que se descartaría esa vía de exposición a la sustancia.

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Por el momento, no se ha establecido cómo se produjo el contacto del bebé con la droga.

Justicia prohibió a los padres acercarse a los niños durante 90 días

La resolución del Juzgado de Familia de Bella Unión también recoge elementos que apuntan a posibles situaciones de violencia contra los niños, según informó el medio local.

Ante esta situación, la Justicia dispuso la prohibición de acercamiento y comunicación de ambos progenitores con los menores durante 90 días, con un radio de exclusión de 500 metros.

Mientras los niños permanecen bajo protección del INAU, el organismo deberá evaluar si existen otros referentes familiares que puedan asumir su cuidado.

También tendrá que elaborar informes sociales y psicológicos para determinar las condiciones en las que se encontraban los menores y las alternativas de protección más adecuadas para garantizar sus derechos.

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