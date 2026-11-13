Creen que busca cruzar a Uruguay: exterrorista italiano de las Brigadas Rojas Leonardo Bertulazzi se escapó de su prisión domiciliaria en Argentina

Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años y exintegrante de las Brigadas Rojas, protagonizó una audaz fuga de su arresto domiciliario en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. Tras ser detenido por su implicancia en secuestros y crímenes, el ex terrorista logró evadir la vigilancia de una tobillera electrónica y descendió por un balcón utilizando un arnés.

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La ingeniosa maniobra se concretó tras manipular el dispositivo de monitoreo con un artefacto casero que simulaba las mediciones de temperatura corporal y latidos. La policía, al notar la inmovilidad de la tobillera, acudió al domicilio y lo encontró vacío, descubriendo el ingenio empleado para burlar el sistema, según informó Clarín.

Bertulazzi estaba a la espera de su extradición a Italia, donde debe cumplir una pena de 27 años de prisión por su participación en actividades de asociación ilícita y pertenencia a una banda armada. Su historial incluye su rol en el secuestro del ingeniero naval Pietro Costa y la organización detrás del asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, informó BBC-

Operativo policial en la provincia de Entre Rios Paralelamente, la investigación sobre la fuga condujo a la detención de dos personas en la provincia de Entre Rios, señaladas como cómplices en la planificación y posible ayuda para escapar. Se trata de una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo que integraban un grupo de WhatsApp con Bertulazzi y otras doce personas.