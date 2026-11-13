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Creen que busca cruzar a Uruguay: exterrorista italiano de las Brigadas Rojas Leonardo Bertulazzi se escapó de su prisión domiciliaria en Argentina

Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas, escapó de su arresto domiciliario en Buenos Aires utilizando un arnés para descender por un balcón.

13 de noviembre de 2026 11:36 hs
Leonardo Betulazzi al ser detenido

Leonardo Betulazzi al ser detenido

Leonardo Betulazzi al fugarse

Leonardo Betulazzi al fugarse

Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años y exintegrante de las Brigadas Rojas, protagonizó una audaz fuga de su arresto domiciliario en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. Tras ser detenido por su implicancia en secuestros y crímenes, el ex terrorista logró evadir la vigilancia de una tobillera electrónica y descendió por un balcón utilizando un arnés.

La ingeniosa maniobra se concretó tras manipular el dispositivo de monitoreo con un artefacto casero que simulaba las mediciones de temperatura corporal y latidos. La policía, al notar la inmovilidad de la tobillera, acudió al domicilio y lo encontró vacío, descubriendo el ingenio empleado para burlar el sistema, según informó Clarín.

Bertulazzi estaba a la espera de su extradición a Italia, donde debe cumplir una pena de 27 años de prisión por su participación en actividades de asociación ilícita y pertenencia a una banda armada. Su historial incluye su rol en el secuestro del ingeniero naval Pietro Costa y la organización detrás del asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, informó BBC-

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Operativo policial en la provincia de Entre Rios

Paralelamente, la investigación sobre la fuga condujo a la detención de dos personas en la provincia de Entre Rios, señaladas como cómplices en la planificación y posible ayuda para escapar. Se trata de una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo que integraban un grupo de WhatsApp con Bertulazzi y otras doce personas.

Durante la detención de los presuntos cómplices, se secuestraron varios pendrives, ocho documentos de identidad diferentes, dinero en efectivo y seis teléfonos celulares. Las autoridades rastrean al fugitivo, cuya última ubicación registrada fue en la zona norte de Entre Rios, con la hipótesis de que intentaría salir del país hacia Uruguay.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones para quienes aporten datos que permitan localizar a Bertulazzi, informó diario Uno de Entre Ríos. La medida garantiza la preservación de la identidad de los colaboradores y habilita la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas para la recepción de información.

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